https://ria.ru/20230315/reki-1858061617.html

Гладков заявил о продолжении белгородского проекта "Наши реки"

Гладков заявил о продолжении белгородского проекта "Наши реки" - РИА Новости, 15.03.2023

Гладков заявил о продолжении белгородского проекта "Наши реки"

Более 50 водных объектов в Белгородской области будут восстановлены в нынешнем году, на эти цели выделено 500 миллионов рублей, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:37

2023-03-15T15:37

2023-03-15T15:37

белгородская область

общество

белгородская область

губкинский городской округ

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Более 50 водных объектов в Белгородской области будут восстановлены в нынешнем году, на эти цели выделено 500 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем видеообращении. Руководитель Белгородской области призвал жителей региона принимать активное участие в контроле за реализацией программы на всех этапах в каждом из муниципалитетов. "В текущем году на восстановление 51 водного объекта в регионе выделено 500 млн рублей. Призываю всех неравнодушных жителей участвовать как в контроле за ходом работ, так и в приемке", - сказал глава региона. Губернатор в своем видеообращении подчеркнул, что работы в рамках программы "Наши реки" в 2023 году уже начаты в селе Никаноровка Губкинского городского округа. В общей сложности в селе три водоёма, но только один из них не чистили уже долгие годы. К работам должны были приступить осенью прошлого года, но в связи с тем, что берега у пруда топкие, определили старт расчистки в начале февраля. Общая площадь участка - около трех гектаров. Как сообщили в региональном правительстве, в селе на береговой линии специалисты снимают иловые отложения, убирают сухие и поваленные деревья, камыш, собирают технический мусор. Также отсыпают канавы и провалы, выравнивая берег и делая его более пологим. Работы по расчистке пруда планируется завершить к концу марта, после чего приступят к обустройству территории вокруг него. В 2022 году в рамках инициированного губернатором проекта "Наши реки" в Белгородской области очистили 65 водных объектов.

https://ria.ru/20230309/kapremont-1856875298.html

https://ria.ru/20230216/daty-1852468943.html

белгородская область

губкинский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, губкинский городской округ, вячеслав гладков