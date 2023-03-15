https://ria.ru/20230315/reki-1858061617.html
Гладков заявил о продолжении белгородского проекта "Наши реки"
Гладков заявил о продолжении белгородского проекта "Наши реки" - РИА Новости, 15.03.2023
Гладков заявил о продолжении белгородского проекта "Наши реки"
Более 50 водных объектов в Белгородской области будут восстановлены в нынешнем году, на эти цели выделено 500 миллионов рублей, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:37
2023-03-15T15:37
2023-03-15T15:37
белгородская область
общество
белгородская область
губкинский городской округ
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Более 50 водных объектов в Белгородской области будут восстановлены в нынешнем году, на эти цели выделено 500 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем видеообращении. Руководитель Белгородской области призвал жителей региона принимать активное участие в контроле за реализацией программы на всех этапах в каждом из муниципалитетов. "В текущем году на восстановление 51 водного объекта в регионе выделено 500 млн рублей. Призываю всех неравнодушных жителей участвовать как в контроле за ходом работ, так и в приемке", - сказал глава региона. Губернатор в своем видеообращении подчеркнул, что работы в рамках программы "Наши реки" в 2023 году уже начаты в селе Никаноровка Губкинского городского округа. В общей сложности в селе три водоёма, но только один из них не чистили уже долгие годы. К работам должны были приступить осенью прошлого года, но в связи с тем, что берега у пруда топкие, определили старт расчистки в начале февраля. Общая площадь участка - около трех гектаров. Как сообщили в региональном правительстве, в селе на береговой линии специалисты снимают иловые отложения, убирают сухие и поваленные деревья, камыш, собирают технический мусор. Также отсыпают канавы и провалы, выравнивая берег и делая его более пологим. Работы по расчистке пруда планируется завершить к концу марта, после чего приступят к обустройству территории вокруг него. В 2022 году в рамках инициированного губернатором проекта "Наши реки" в Белгородской области очистили 65 водных объектов.
https://ria.ru/20230309/kapremont-1856875298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, губкинский городской округ, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Губкинский городской округ, Вячеслав Гладков
Гладков заявил о продолжении белгородского проекта "Наши реки"
Белгородский губернатор Гладков заявил о продолжении проекта "Наши реки" в 2023 году
БЕЛГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Более 50 водных объектов в Белгородской области будут восстановлены в нынешнем году, на эти цели выделено 500 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем видеообращении.
Руководитель Белгородской области призвал жителей региона принимать активное участие в контроле за реализацией программы на всех этапах в каждом из муниципалитетов.
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"В текущем году на восстановление 51 водного объекта в регионе выделено 500 млн рублей. Призываю всех неравнодушных жителей участвовать как в контроле за ходом работ, так и в приемке", - сказал глава региона.
Губернатор в своем видеообращении подчеркнул, что работы в рамках программы "Наши реки" в 2023 году уже начаты в селе Никаноровка Губкинского городского округа
.
В общей сложности в селе три водоёма, но только один из них не чистили уже долгие годы. К работам должны были приступить осенью прошлого года, но в связи с тем, что берега у пруда топкие, определили старт расчистки в начале февраля. Общая площадь участка - около трех гектаров.
Как сообщили в региональном правительстве, в селе на береговой линии специалисты снимают иловые отложения, убирают сухие и поваленные деревья, камыш, собирают технический мусор. Также отсыпают канавы и провалы, выравнивая берег и делая его более пологим. Работы по расчистке пруда планируется завершить к концу марта, после чего приступят к обустройству территории вокруг него.
В 2022 году в рамках инициированного губернатором проекта "Наши реки" в Белгородской области очистили 65 водных объектов.
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