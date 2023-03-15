https://ria.ru/20230315/rebenok-1858088581.html
В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок
В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок - РИА Новости, 15.03.2023
В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок
В городе Кинешма наледь с крыши многоквартирного дома упала на коляску с десятимесячным ребенком, девочку доставили в лечебное учреждение, сообщила прокуратура... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:52
2023-03-15T16:52
2023-03-15T17:07
происшествия
кинешма
горький
ивановская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. В городе Кинешма наледь с крыши многоквартирного дома упала на коляску с десятимесячным ребенком, девочку доставили в лечебное учреждение, сообщила прокуратура Ивановской области. Отмечается, что аналогичный инцидент произошел на улице Горького того же города. В результате схода наледи с крыши дома №127 пострадал мужчина, его госпитализировали. "Кинешемская городская прокуратура проводит проверку в отношении управляющих компаний, осуществляющих содержание общего имущества указанных многоквартирных домов", - подчеркивает ведомство.
https://ria.ru/20230314/naled-1857760439.html
кинешма
горький
ивановская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кинешма, горький, ивановская область, россия
Происшествия, Кинешма, Горький, Ивановская область, Россия
В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок
В Кинешме Ивановской области наледь с крыши упала на коляску с десятимесячным ребенком