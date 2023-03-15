https://ria.ru/20230315/rebenok-1858088581.html

В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок

В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок - РИА Новости, 15.03.2023

В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок

В городе Кинешма наледь с крыши многоквартирного дома упала на коляску с десятимесячным ребенком, девочку доставили в лечебное учреждение, сообщила прокуратура... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:52

2023-03-15T16:52

2023-03-15T17:07

происшествия

кинешма

горький

ивановская область

россия

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РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. В городе Кинешма наледь с крыши многоквартирного дома упала на коляску с десятимесячным ребенком, девочку доставили в лечебное учреждение, сообщила прокуратура Ивановской области. Отмечается, что аналогичный инцидент произошел на улице Горького того же города. В результате схода наледи с крыши дома №127 пострадал мужчина, его госпитализировали. "Кинешемская городская прокуратура проводит проверку в отношении управляющих компаний, осуществляющих содержание общего имущества указанных многоквартирных домов", - подчеркивает ведомство.

https://ria.ru/20230314/naled-1857760439.html

кинешма

горький

ивановская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кинешма, горький, ивановская область, россия