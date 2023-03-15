Рейтинг@Mail.ru
В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 15.03.2023 (обновлено: 17:07 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/rebenok-1858088581.html
В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок
В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок - РИА Новости, 15.03.2023
В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок
В городе Кинешма наледь с крыши многоквартирного дома упала на коляску с десятимесячным ребенком, девочку доставили в лечебное учреждение, сообщила прокуратура... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:52
2023-03-15T17:07
происшествия
кинешма
горький
ивановская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. В городе Кинешма наледь с крыши многоквартирного дома упала на коляску с десятимесячным ребенком, девочку доставили в лечебное учреждение, сообщила прокуратура Ивановской области. Отмечается, что аналогичный инцидент произошел на улице Горького того же города. В результате схода наледи с крыши дома №127 пострадал мужчина, его госпитализировали. "Кинешемская городская прокуратура проводит проверку в отношении управляющих компаний, осуществляющих содержание общего имущества указанных многоквартирных домов", - подчеркивает ведомство.
https://ria.ru/20230314/naled-1857760439.html
кинешма
горький
ивановская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кинешма, горький, ивановская область, россия
Происшествия, Кинешма, Горький, Ивановская область, Россия
В Кинешме при падении наледи с крыши пострадал десятимесячный ребенок

В Кинешме Ивановской области наледь с крыши упала на коляску с десятимесячным ребенком

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. В городе Кинешма наледь с крыши многоквартирного дома упала на коляску с десятимесячным ребенком, девочку доставили в лечебное учреждение, сообщила прокуратура Ивановской области.
«

"По имеющимся данным, сегодня с кровли многоквартирного дома № 28 по улице Правды города Кинешма на детскую коляску, в которой находилась десятимесячная девочка, упала наледь. Ребенок доставлен в лечебное учреждение", - говорится в публикации в телеграм-канале прокуратуры.

Отмечается, что аналогичный инцидент произошел на улице Горького того же города. В результате схода наледи с крыши дома №127 пострадал мужчина, его госпитализировали.
"Кинешемская городская прокуратура проводит проверку в отношении управляющих компаний, осуществляющих содержание общего имущества указанных многоквартирных домов", - подчеркивает ведомство.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Омске на голову пятиклассника рухнула наледь с крыши школы
14 марта, 13:10
 
ПроисшествияКинешмаГорькийИвановская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала