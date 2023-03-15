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Эксперты МЭФ: стране нужна альтернативная парадигма развития - РИА Новости, 15.03.2023
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20:06 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/razvitie-1858144989.html
Эксперты МЭФ: стране нужна альтернативная парадигма развития
Эксперты МЭФ: стране нужна альтернативная парадигма развития - РИА Новости, 15.03.2023
Эксперты МЭФ: стране нужна альтернативная парадигма развития
России жизненно необходима альтернативная парадигма экономического развития, уверены организаторы и ряд спикеров Московского экономического форума (МЭФ),... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T20:06
2023-03-15T20:06
европа
россия
экономика
московский экономический форум
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. России жизненно необходима альтернативная парадигма экономического развития, уверены организаторы и ряд спикеров Московского экономического форума (МЭФ), который пройдет в столице 4-5 апреля."Мы предлагаем альтернативную парадигму экономической политики и философии развития страны на ближайшие годы. Мы хотим видеть динамично развивающуюся, самодостаточную Россию, а не страну - сырьевой придаток", - заявил председатель и основатель МЭФ, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин на пресс-конференции в РИА Новости, посвященной проведению форума.По его словам, ставку нужно делать на развитие несырьевого производства.Академик РАН Роберт Нигматулин, выступая на пресс-конференции, отметил, что текущая экономическая стратегия не обеспечивает необходимого экономического роста."Чтобы был экономический рост, нужно вкладывать: строить предприятия, покупать и строить станки, а у нас доля ВВП, которая идет на инвестиции, в полтора раза меньше, чем в Европе. И отдача от вложений в полтора раза ниже. А между тем, у нас есть денежные ресурсы в банковской системе, огромные запасы средств, которые можно было бы инвестировать в реальный сектор, причем не в сырьевой, а в новые производства", - сказал академик.Он добавил, что необходимо изменение налогового законодательства, также важной проблемой являются кадры, качество которых резко упало.В свою очередь генеральный директор ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" Владимир Боглаев отметил, что сегодня альтернативная парадигма развития - это уже не пожелание, а критическая необходимость.По словам директора Института нового общества Василия Колташова сейчас решается вопрос, будет ли Россия устойчивым центром развития. "После волны неолиберального капитализма, которая накрыла страну с 2008 по 2020 годы, необходимы контрреформы в промышленной, образовательной политике. Неолиберальные правила больше не могут работать, нужно решать новые задачи", - сказал он.Подводя итог встречи, Бабкин отметил, что эксперты МЭФ не просто критикуют экономическую политику, а предлагают конкретные решения для развития и повышения уровня жизни в стране. Для этого должны быть пересмотрены налоговая и денежно-кредитная системы, вестись последовательная государственная политика по защите и повышению конкурентоспособности отечественного производителя
https://ria.ru/20230228/ekonomika-1854903443.html
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европа, россия, экономика, московский экономический форум
Европа, Россия, Экономика, Московский экономический форум

Эксперты МЭФ: стране нужна альтернативная парадигма развития

© Фото : официальный сайт Московского экономического форума-2023Московский экономический форум (МЭФ) 2023
Московский экономический форум (МЭФ) 2023 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : официальный сайт Московского экономического форума-2023
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. России жизненно необходима альтернативная парадигма экономического развития, уверены организаторы и ряд спикеров Московского экономического форума (МЭФ), который пройдет в столице 4-5 апреля.
"Мы предлагаем альтернативную парадигму экономической политики и философии развития страны на ближайшие годы. Мы хотим видеть динамично развивающуюся, самодостаточную Россию, а не страну - сырьевой придаток", - заявил председатель и основатель МЭФ, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин на пресс-конференции в РИА Новости, посвященной проведению форума.
По его словам, ставку нужно делать на развитие несырьевого производства.
«
"У нас есть всё для динамичного развития: мыслимые и немыслимые ресурсы, благоприятное географическое положение, талантливый народ со славной историей и огромными достижениями во всех областях человеческой деятельности. И наконец, есть мощная страна и оружие, которое обеспечивает нам безопасность. Есть все условия, чтобы стать одной из ведущих экономик мира", - уверен основатель МЭФ.
Академик РАН Роберт Нигматулин, выступая на пресс-конференции, отметил, что текущая экономическая стратегия не обеспечивает необходимого экономического роста.
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"Чтобы был экономический рост, нужно вкладывать: строить предприятия, покупать и строить станки, а у нас доля ВВП, которая идет на инвестиции, в полтора раза меньше, чем в Европе. И отдача от вложений в полтора раза ниже. А между тем, у нас есть денежные ресурсы в банковской системе, огромные запасы средств, которые можно было бы инвестировать в реальный сектор, причем не в сырьевой, а в новые производства", - сказал академик.
Он добавил, что необходимо изменение налогового законодательства, также важной проблемой являются кадры, качество которых резко упало.
В свою очередь генеральный директор ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" Владимир Боглаев отметил, что сегодня альтернативная парадигма развития - это уже не пожелание, а критическая необходимость.
«
"Вопрос рисков для страны и для народа уже озвучен высшим руководством страны, поэтому высока вероятность, что наши предложения могут быть услышаны. Правила нужно переписывать, и предстоящий форум - это одна из возможностей переписать часть этих правил", - сказал Боглаев.
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По словам директора Института нового общества Василия Колташова сейчас решается вопрос, будет ли Россия устойчивым центром развития. "После волны неолиберального капитализма, которая накрыла страну с 2008 по 2020 годы, необходимы контрреформы в промышленной, образовательной политике. Неолиберальные правила больше не могут работать, нужно решать новые задачи", - сказал он.
Подводя итог встречи, Бабкин отметил, что эксперты МЭФ не просто критикуют экономическую политику, а предлагают конкретные решения для развития и повышения уровня жизни в стране. Для этого должны быть пересмотрены налоговая и денежно-кредитная системы, вестись последовательная государственная политика по защите и повышению конкурентоспособности отечественного производителя
 
ЕвропаРоссияЭкономикаМосковский экономический форум
 
 
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