https://ria.ru/20230315/razvitie-1858144989.html

Эксперты МЭФ: стране нужна альтернативная парадигма развития

Эксперты МЭФ: стране нужна альтернативная парадигма развития - РИА Новости, 15.03.2023

Эксперты МЭФ: стране нужна альтернативная парадигма развития

России жизненно необходима альтернативная парадигма экономического развития, уверены организаторы и ряд спикеров Московского экономического форума (МЭФ),... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T20:06

2023-03-15T20:06

2023-03-15T20:06

европа

россия

экономика

московский экономический форум

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. России жизненно необходима альтернативная парадигма экономического развития, уверены организаторы и ряд спикеров Московского экономического форума (МЭФ), который пройдет в столице 4-5 апреля."Мы предлагаем альтернативную парадигму экономической политики и философии развития страны на ближайшие годы. Мы хотим видеть динамично развивающуюся, самодостаточную Россию, а не страну - сырьевой придаток", - заявил председатель и основатель МЭФ, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин на пресс-конференции в РИА Новости, посвященной проведению форума.По его словам, ставку нужно делать на развитие несырьевого производства.Академик РАН Роберт Нигматулин, выступая на пресс-конференции, отметил, что текущая экономическая стратегия не обеспечивает необходимого экономического роста."Чтобы был экономический рост, нужно вкладывать: строить предприятия, покупать и строить станки, а у нас доля ВВП, которая идет на инвестиции, в полтора раза меньше, чем в Европе. И отдача от вложений в полтора раза ниже. А между тем, у нас есть денежные ресурсы в банковской системе, огромные запасы средств, которые можно было бы инвестировать в реальный сектор, причем не в сырьевой, а в новые производства", - сказал академик.Он добавил, что необходимо изменение налогового законодательства, также важной проблемой являются кадры, качество которых резко упало.В свою очередь генеральный директор ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" Владимир Боглаев отметил, что сегодня альтернативная парадигма развития - это уже не пожелание, а критическая необходимость.По словам директора Института нового общества Василия Колташова сейчас решается вопрос, будет ли Россия устойчивым центром развития. "После волны неолиберального капитализма, которая накрыла страну с 2008 по 2020 годы, необходимы контрреформы в промышленной, образовательной политике. Неолиберальные правила больше не могут работать, нужно решать новые задачи", - сказал он.Подводя итог встречи, Бабкин отметил, что эксперты МЭФ не просто критикуют экономическую политику, а предлагают конкретные решения для развития и повышения уровня жизни в стране. Для этого должны быть пересмотрены налоговая и денежно-кредитная системы, вестись последовательная государственная политика по защите и повышению конкурентоспособности отечественного производителя

https://ria.ru/20230228/ekonomika-1854903443.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

европа, россия, экономика, московский экономический форум