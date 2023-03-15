https://ria.ru/20230315/podrostok-1858142053.html
Подростка, раненного в Донецке, госпитализировали с осколочными ранениями
Подростка, раненного в Донецке, госпитализировали с осколочными ранениями - РИА Новости, 15.03.2023
Подростка, раненного в Донецке, госпитализировали с осколочными ранениями
Четырнадцатилетний мальчик, раненый утром в среду при обстреле Петровского района Донецка, госпитализирован в тяжелом состоянии с осколочными ранениями,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:55
2023-03-15T19:55
2023-03-15T19:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик, раненый утром в среду при обстреле Петровского района Донецка, госпитализирован в тяжелом состоянии с осколочными ранениями, сообщила РИА Новости его бабушка. "Он госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из городских больниц. У него осколочные ранения ноги и руки, поцарапана голова", - рассказала бабушка мальчика. По ее словам, осколок вырвал мальчику "кусок мяса до кости из руки". "Врачи борются за него, сказали в больнице, что осколки надо оперировать", - сообщила она. По ее словам, утром в среду мальчик был дома, который находится в Петровском районе на улице Салтыкова-Щедрина. Украинский снаряд попал прямо в квартиру. "Это уже четвертый снаряд за эти годы, что по нам прилетает. Первые три попадали по крыше дома, и вот наконец - прямой наводкой в квартиру", - пожаловалась женщина. Эта квартира и соседние также сильно пострадали, рассказала она. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что два человека – женщина и 14-летний подросток - ранены в Петровском районе Донецка в среду в результате обстрела со стороны украинских войск. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230220/donetsk-1853109141.html
https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858022767.html
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Петровский район Донецка после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, ранены женщина и подросток
2023-03-15T19:55
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Подростка, раненного в Донецке, госпитализировали с осколочными ранениями
Подростка, раненного в Донецке при обстреле ВСУ, госпитализировали с осколочными ранениями
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик, раненый утром в среду при обстреле Петровского района Донецка, госпитализирован в тяжелом состоянии с осколочными ранениями, сообщила РИА Новости его бабушка.
"Он госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из городских больниц. У него осколочные ранения ноги и руки, поцарапана голова", - рассказала бабушка мальчика.
Воронка в центре города и снаряд на тротуаре: последствия обстрела Донецка
По ее словам, осколок вырвал мальчику "кусок мяса до кости из руки".
"Врачи борются за него, сказали в больнице, что осколки надо оперировать", - сообщила она.
По ее словам, утром в среду мальчик был дома, который находится в Петровском районе на улице Салтыкова-Щедрина. Украинский снаряд попал прямо в квартиру.
"Это уже четвертый снаряд за эти годы, что по нам прилетает. Первые три попадали по крыше дома, и вот наконец - прямой наводкой в квартиру", - пожаловалась женщина.
Эта квартира и соседние также сильно пострадали, рассказала она.
Ранее представительство ДНР
в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК
) сообщило, что два человека – женщина и 14-летний подросток - ранены в Петровском районе Донецка в среду в результате обстрела со стороны украинских войск.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева
, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.03.2023