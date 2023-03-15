https://ria.ru/20230315/podrostok-1858142053.html

Подростка, раненного в Донецке, госпитализировали с осколочными ранениями

Подростка, раненного в Донецке, госпитализировали с осколочными ранениями - РИА Новости, 15.03.2023

Подростка, раненного в Донецке, госпитализировали с осколочными ранениями

Четырнадцатилетний мальчик, раненый утром в среду при обстреле Петровского района Донецка, госпитализирован в тяжелом состоянии с осколочными ранениями,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T19:55

2023-03-15T19:55

2023-03-15T19:55

специальная военная операция на украине

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донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик, раненый утром в среду при обстреле Петровского района Донецка, госпитализирован в тяжелом состоянии с осколочными ранениями, сообщила РИА Новости его бабушка. "Он госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из городских больниц. У него осколочные ранения ноги и руки, поцарапана голова", - рассказала бабушка мальчика. По ее словам, осколок вырвал мальчику "кусок мяса до кости из руки". "Врачи борются за него, сказали в больнице, что осколки надо оперировать", - сообщила она. По ее словам, утром в среду мальчик был дома, который находится в Петровском районе на улице Салтыкова-Щедрина. Украинский снаряд попал прямо в квартиру. "Это уже четвертый снаряд за эти годы, что по нам прилетает. Первые три попадали по крыше дома, и вот наконец - прямой наводкой в квартиру", - пожаловалась женщина. Эта квартира и соседние также сильно пострадали, рассказала она. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что два человека – женщина и 14-летний подросток - ранены в Петровском районе Донецка в среду в результате обстрела со стороны украинских войск. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230220/donetsk-1853109141.html

https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858022767.html

донецк

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Петровский район Донецка после обстрела ВСУ Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, ранены женщина и подросток 2023-03-15T19:55 true PT0M21S

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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины