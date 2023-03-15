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В Кремле пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций - РИА Новости, 15.03.2023
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14:32 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/peregovory-1858036842.html
В Кремле пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций
В Кремле пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций - РИА Новости, 15.03.2023
В Кремле пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций
Во второй половине дня в среду пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций, а затем президент России Владимир Путин пообщается с президентом... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:32
2023-03-15T14:32
политика
сирия
россия
москва
башар асад
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Во второй половине дня в среду пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций, а затем президент России Владимир Путин пообщается с президентом Сирии Башаром Асадом в рамках "рабочего завтрака", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Далее в Кремле во второй половине дня начнется международная часть рабочего дня главы государства, связанная с визитом президента Сирии Башара Асада. Мы ожидаем где-то после трех начало российско-сирийских переговоров в составе делегаций, затем будет общение уже двух президентов - уже за рабочим завтраком, хотя вторая половина дня, но по протоколу называется "рабочий завтрак". Два президента будут беседовать с глазу на глаз", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что у главы российского государства запланировано еще несколько мероприятий, встреч. Президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву с рабочим визитом, в среду утром он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
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политика, сирия, россия, москва, башар асад, владимир путин
Политика, Сирия, Россия, Москва, Башар Асад, Владимир Путин
В Кремле пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций

В Кремле во второй половине дня пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Во второй половине дня в среду пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций, а затем президент России Владимир Путин пообщается с президентом Сирии Башаром Асадом в рамках "рабочего завтрака", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Далее в Кремле во второй половине дня начнется международная часть рабочего дня главы государства, связанная с визитом президента Сирии Башара Асада. Мы ожидаем где-то после трех начало российско-сирийских переговоров в составе делегаций, затем будет общение уже двух президентов - уже за рабочим завтраком, хотя вторая половина дня, но по протоколу называется "рабочий завтрак". Два президента будут беседовать с глазу на глаз", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что у главы российского государства запланировано еще несколько мероприятий, встреч.
Президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву с рабочим визитом, в среду утром он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
Башар Асад на памятной церемонии у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Вчера, 10:32
 
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