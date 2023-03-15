https://ria.ru/20230315/peregovory-1858036842.html
В Кремле пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций
В Кремле пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций - РИА Новости, 15.03.2023
В Кремле пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций
Во второй половине дня в среду пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций, а затем президент России Владимир Путин пообщается с президентом... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:32
2023-03-15T14:32
2023-03-15T14:32
политика
сирия
россия
москва
башар асад
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Во второй половине дня в среду пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций, а затем президент России Владимир Путин пообщается с президентом Сирии Башаром Асадом в рамках "рабочего завтрака", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Далее в Кремле во второй половине дня начнется международная часть рабочего дня главы государства, связанная с визитом президента Сирии Башара Асада. Мы ожидаем где-то после трех начало российско-сирийских переговоров в составе делегаций, затем будет общение уже двух президентов - уже за рабочим завтраком, хотя вторая половина дня, но по протоколу называется "рабочий завтрак". Два президента будут беседовать с глазу на глаз", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что у главы российского государства запланировано еще несколько мероприятий, встреч. Президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву с рабочим визитом, в среду утром он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
https://ria.ru/20230315/asad-1857955502.html
сирия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_1071:99:2981:1532_1920x0_80_0_0_f6b6e72a12f5fc5ed30502cc17845656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сирия, россия, москва, башар асад, владимир путин
Политика, Сирия, Россия, Москва, Башар Асад, Владимир Путин
В Кремле пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций
В Кремле во второй половине дня пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Во второй половине дня в среду пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций, а затем президент России Владимир Путин пообщается с президентом Сирии Башаром Асадом в рамках "рабочего завтрака", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Далее в Кремле во второй половине дня начнется международная часть рабочего дня главы государства, связанная с визитом президента Сирии Башара Асада. Мы ожидаем где-то после трех начало российско-сирийских переговоров в составе делегаций, затем будет общение уже двух президентов - уже за рабочим завтраком, хотя вторая половина дня, но по протоколу называется "рабочий завтрак". Два президента будут беседовать с глазу на глаз", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что у главы российского государства запланировано еще несколько мероприятий, встреч.
Президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву
с рабочим визитом, в среду утром он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве