https://ria.ru/20230315/peregovory-1858036842.html

В Кремле пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций

В Кремле пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций - РИА Новости, 15.03.2023

В Кремле пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций

Во второй половине дня в среду пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций, а затем президент России Владимир Путин пообщается с президентом... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:32

2023-03-15T14:32

2023-03-15T14:32

политика

сирия

россия

москва

башар асад

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Во второй половине дня в среду пройдут российско-сирийские переговоры в составе делегаций, а затем президент России Владимир Путин пообщается с президентом Сирии Башаром Асадом в рамках "рабочего завтрака", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Далее в Кремле во второй половине дня начнется международная часть рабочего дня главы государства, связанная с визитом президента Сирии Башара Асада. Мы ожидаем где-то после трех начало российско-сирийских переговоров в составе делегаций, затем будет общение уже двух президентов - уже за рабочим завтраком, хотя вторая половина дня, но по протоколу называется "рабочий завтрак". Два президента будут беседовать с глазу на глаз", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что у главы российского государства запланировано еще несколько мероприятий, встреч. Президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву с рабочим визитом, в среду утром он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

https://ria.ru/20230315/asad-1857955502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, сирия, россия, москва, башар асад, владимир путин