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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 15.03.2023

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 17.05 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:22

2023-03-15T18:22

2023-03-15T18:22

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

донецк

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.05 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.05 - населенный пункт Мемрик – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, донецк