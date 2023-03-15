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ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/obstrel-1858071712.html
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 15.03.2023
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по поселку Пантелеймоновка на окраине Горловки и Куйбышевскому району Донецка, сообщило... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:06
2023-03-15T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по поселку Пантелеймоновка на окраине Горловки и Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.30 - населенный пункт Сухая Балка – поселок Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что в 15.45 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230313/ukraina-1857562833.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, донецк, горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов натовского калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов калибром 155 миллиметров по поселку Пантелеймоновка на окраине Горловки и Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.30 - населенный пункт Сухая Балка – поселок Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
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В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что в 15.45 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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