https://ria.ru/20230315/natsproekt-1857962892.html
В липецком селе по нацпроекту модернизируют систему водоснабжения
В липецком селе по нацпроекту модернизируют систему водоснабжения - РИА Новости, 15.03.2023
В липецком селе по нацпроекту модернизируют систему водоснабжения
В селе Куликово Усманского района Липецкой области началась модернизация сетей водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:56
2023-03-15T10:56
2023-03-15T10:56
липецкая область
игорь артамонов
усманский район
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ЛИПЕЦК, 15 мар – РИА Новости. В селе Куликово Усманского района Липецкой области началась модернизация сетей водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, специалистам предстоит проложить пять километров новых труб и пробурить две скважины. Обновление водопровода позволит к концу года обеспечить качественным водоснабжением около 1,3 тысячи человек. Артамонов отметил, что на реализацию федерального проекта "Чистая вода" с 2019 по 2024 годы в Липецкой области предусмотрено более 755 миллионов рублей. Благодаря выделенным средствам на территории региона построят 16 различных объектов. Это позволит к концу 2024 года обеспечить качественной питьевой водой 96,9% жителей Липецкой области."Вопросу качественного водоснабжения в регионе уделяется большое внимание. Для повышения уровня жизни людей в городах и районах ежегодно в рамках госпрограмм и нацпроекта строятся новые водопроводные сети, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230314/it-tsentr-1857763596.html
усманский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, усманский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Усманский район
ЛИПЕЦК, 15 мар – РИА Новости. В селе Куликово Усманского района Липецкой области началась модернизация сетей водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, специалистам предстоит проложить пять километров новых труб и пробурить две скважины. Обновление водопровода позволит к концу года обеспечить качественным водоснабжением около 1,3 тысячи человек.
В Липецкой области появится Центр IT-компетенций Артамонов
отметил, что на реализацию федерального проекта "Чистая вода" с 2019 по 2024 годы в Липецкой области предусмотрено более 755 миллионов рублей. Благодаря выделенным средствам на территории региона построят 16 различных объектов. Это позволит к концу 2024 года обеспечить качественной питьевой водой 96,9% жителей Липецкой области.
"Вопросу качественного водоснабжения в регионе уделяется большое внимание. Для повышения уровня жизни людей в городах и районах ежегодно в рамках госпрограмм и нацпроекта строятся новые водопроводные сети, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения", – сказал Артамонов.