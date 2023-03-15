https://ria.ru/20230315/natsproekt-1857962892.html

В липецком селе по нацпроекту модернизируют систему водоснабжения

В липецком селе по нацпроекту модернизируют систему водоснабжения - РИА Новости, 15.03.2023

В липецком селе по нацпроекту модернизируют систему водоснабжения

В селе Куликово Усманского района Липецкой области началась модернизация сетей водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:56

2023-03-15T10:56

2023-03-15T10:56

липецкая область

игорь артамонов

усманский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852620131_0:13:1280:733_1920x0_80_0_0_43bf16c27349dadc7b4ab8eb5a51da02.jpg

ЛИПЕЦК, 15 мар – РИА Новости. В селе Куликово Усманского района Липецкой области началась модернизация сетей водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, специалистам предстоит проложить пять километров новых труб и пробурить две скважины. Обновление водопровода позволит к концу года обеспечить качественным водоснабжением около 1,3 тысячи человек. Артамонов отметил, что на реализацию федерального проекта "Чистая вода" с 2019 по 2024 годы в Липецкой области предусмотрено более 755 миллионов рублей. Благодаря выделенным средствам на территории региона построят 16 различных объектов. Это позволит к концу 2024 года обеспечить качественной питьевой водой 96,9% жителей Липецкой области."Вопросу качественного водоснабжения в регионе уделяется большое внимание. Для повышения уровня жизни людей в городах и районах ежегодно в рамках госпрограмм и нацпроекта строятся новые водопроводные сети, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230314/it-tsentr-1857763596.html

усманский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, усманский район