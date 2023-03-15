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В Саратове проверят сообщение о нападении прохожего на детей
В Саратове проверят сообщение о нападении прохожего на детей - РИА Новости, 15.03.2023
В Саратове проверят сообщение о нападении прохожего на детей
Следователи проверяют сообщение о нападении прохожего на троих детей в Ленинском районе Саратова, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:28
2023-03-15T18:28
2023-03-15T19:41
происшествия
саратов
ленинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости. Следователи проверяют сообщение о нападении прохожего на троих детей в Ленинском районе Саратова, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ."Согласно данным, размещённым в СМИ, в утреннее время 14 марта 2023 года в Ленинском районе города Саратова мужчина нанес телесные повреждения сначала 13-летней девочке, через непродолжительное время он же нанес удары 15-летней девочке и несовершеннолетнему мальчику", - говорится в сообщении.Следователи СК в рамках проверки устанавливают все обстоятельства, добавили в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД, нападавшего задержали, доставили в отдел полиции, после чего поместили в специализированное медицинское учреждение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, саратов, ленинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Саратов, Ленинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
В Саратове проверят сообщение о нападении прохожего на детей
СК проверит сообщение о нападении прохожего на трех детей в Ленинском районе Саратова
САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости.
Следователи проверяют сообщение о нападении прохожего на троих детей в Ленинском районе Саратова, сообщается в телеграм-канале
регионального управления СК РФ.
"Согласно данным, размещённым в СМИ, в утреннее время 14 марта 2023 года в Ленинском районе города Саратова мужчина нанес телесные повреждения сначала 13-летней девочке, через непродолжительное время он же нанес удары 15-летней девочке и несовершеннолетнему мальчику", - говорится в сообщении.
Следователи СК в рамках проверки устанавливают все обстоятельства, добавили в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД, нападавшего задержали, доставили в отдел полиции, после чего поместили в специализированное медицинское учреждение.
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