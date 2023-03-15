https://ria.ru/20230315/napadenie-1858118013.html

В Саратове проверят сообщение о нападении прохожего на детей

В Саратове проверят сообщение о нападении прохожего на детей - РИА Новости, 15.03.2023

В Саратове проверят сообщение о нападении прохожего на детей

Следователи проверяют сообщение о нападении прохожего на троих детей в Ленинском районе Саратова, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:28

2023-03-15T18:28

2023-03-15T19:41

происшествия

саратов

ленинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

дети

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САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости. Следователи проверяют сообщение о нападении прохожего на троих детей в Ленинском районе Саратова, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ."Согласно данным, размещённым в СМИ, в утреннее время 14 марта 2023 года в Ленинском районе города Саратова мужчина нанес телесные повреждения сначала 13-летней девочке, через непродолжительное время он же нанес удары 15-летней девочке и несовершеннолетнему мальчику", - говорится в сообщении.Следователи СК в рамках проверки устанавливают все обстоятельства, добавили в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД, нападавшего задержали, доставили в отдел полиции, после чего поместили в специализированное медицинское учреждение.

https://ria.ru/20230315/politsiya-1857999292.html

саратов

ленинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, саратов, ленинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети