https://ria.ru/20230315/lavrov-1858027745.html

Лавров обсудил с главой МИД Сирии вопросы международной проблематики

Лавров обсудил с главой МИД Сирии вопросы международной проблематики - РИА Новости, 15.03.2023

Лавров обсудил с главой МИД Сирии вопросы международной проблематики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:03

2023-03-15T14:03

2023-03-15T14:03

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россия

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дамаск (город)

фейсал микдад

сергей лавров

лига арабских государств

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику, говорится в тексте вступительной речи. В тексте вступительного слова Лаврова, опубликованного на сайте МИД РФ, отмечается, что у Москвы и Дамаска много вопросов, касающихся выполнения договоренностей, достигнутых на прошлых встречах. "Помимо двустороннего сотрудничества, важное место занимает региональная и международная проблематика. Видим, как меняется обстановка в регионе, прежде всего в том, что касается восстановления прав Сирийской Арабской Республики в Лиге арабских государств. Продолжим поддержку этой позитивной тенденции, позитивных настроений в арабском мире в ходе очередной министерской встречи между ЛАГ и Россией, которую планируем организовать в ближайшие месяцы", - отметил министр. Лавров указал, что Россия при поддержке сирийских друзей и других арабских государств не один год продвигает необходимость обеспечить коллективную безопасность в зоне Персидского залива и в более широком примыкающем к этому ключевому региону районе, добавив, что и на Ближнем Востоке и в Севере Африке немало других затяжных конфликтов.

https://ria.ru/20230216/shkola-1852317981.html

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в мире, россия, москва, дамаск (город), фейсал микдад, сергей лавров, лига арабских государств