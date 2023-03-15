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Лавров обсудил с главой МИД Сирии вопросы международной проблематики - РИА Новости, 15.03.2023
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14:03 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/lavrov-1858027745.html
Лавров обсудил с главой МИД Сирии вопросы международной проблематики
Лавров обсудил с главой МИД Сирии вопросы международной проблематики - РИА Новости, 15.03.2023
Лавров обсудил с главой МИД Сирии вопросы международной проблематики
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:03
2023-03-15T14:03
в мире
россия
москва
дамаск (город)
фейсал микдад
сергей лавров
лига арабских государств
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику, говорится в тексте вступительной речи. В тексте вступительного слова Лаврова, опубликованного на сайте МИД РФ, отмечается, что у Москвы и Дамаска много вопросов, касающихся выполнения договоренностей, достигнутых на прошлых встречах. "Помимо двустороннего сотрудничества, важное место занимает региональная и международная проблематика. Видим, как меняется обстановка в регионе, прежде всего в том, что касается восстановления прав Сирийской Арабской Республики в Лиге арабских государств. Продолжим поддержку этой позитивной тенденции, позитивных настроений в арабском мире в ходе очередной министерской встречи между ЛАГ и Россией, которую планируем организовать в ближайшие месяцы", - отметил министр. Лавров указал, что Россия при поддержке сирийских друзей и других арабских государств не один год продвигает необходимость обеспечить коллективную безопасность в зоне Персидского залива и в более широком примыкающем к этому ключевому региону районе, добавив, что и на Ближнем Востоке и в Севере Африке немало других затяжных конфликтов.
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в мире, россия, москва, дамаск (город), фейсал микдад, сергей лавров, лига арабских государств
В мире, Россия, Москва, Дамаск (город), Фейсал Микдад, Сергей Лавров, Лига арабских государств
Лавров обсудил с главой МИД Сирии вопросы международной проблематики

Лавров обсудил с главой МИД Сирии Микдадом международную и региональную проблематику

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику, говорится в тексте вступительной речи.
В тексте вступительного слова Лаврова, опубликованного на сайте МИД РФ, отмечается, что у Москвы и Дамаска много вопросов, касающихся выполнения договоренностей, достигнутых на прошлых встречах.
"Помимо двустороннего сотрудничества, важное место занимает региональная и международная проблематика. Видим, как меняется обстановка в регионе, прежде всего в том, что касается восстановления прав Сирийской Арабской Республики в Лиге арабских государств. Продолжим поддержку этой позитивной тенденции, позитивных настроений в арабском мире в ходе очередной министерской встречи между ЛАГ и Россией, которую планируем организовать в ближайшие месяцы", - отметил министр.
Лавров указал, что Россия при поддержке сирийских друзей и других арабских государств не один год продвигает необходимость обеспечить коллективную безопасность в зоне Персидского залива и в более широком примыкающем к этому ключевому региону районе, добавив, что и на Ближнем Востоке и в Севере Африке немало других затяжных конфликтов.
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