Конференцию по вопросам климата в Якутии будут проводить раз в два года
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов
Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Научную конференцию по вопросам изменения климата, которая впервые пройдет в Якутске в конце марта, по инициативе ученых будут проводить раз в два года, заявил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов.
С 22 по 24 марта в Якутске пройдет научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
"Мы подпишем такое соглашение… о том, что такая конференция будет проходить с периодичностью раз в два года. Это, прежде всего, инициатива российских ученых", - сказал Федотов на пресс-конференции.
По его словам, такое соглашение подпишут Росгидромет, Российская академия наук (РАН), Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, правительство Якутии и Академия наук республики Саха (Якутия).
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.