https://ria.ru/20230315/konferentsiya-1858009220.html

Конференцию по вопросам климата в Якутии будут проводить раз в два года

Конференцию по вопросам климата в Якутии будут проводить раз в два года - РИА Новости, 15.03.2023

Конференцию по вопросам климата в Якутии будут проводить раз в два года

Научную конференцию по вопросам изменения климата, которая впервые пройдет в Якутске в конце марта, по инициативе ученых будут проводить раз в два года, заявил... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:09

2023-03-15T13:09

2023-03-15T13:09

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

якутск

арктический совет

российская академия наук

россия

климат

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Научную конференцию по вопросам изменения климата, которая впервые пройдет в Якутске в конце марта, по инициативе ученых будут проводить раз в два года, заявил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов. С 22 по 24 марта в Якутске пройдет научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. "Мы подпишем такое соглашение… о том, что такая конференция будет проходить с периодичностью раз в два года. Это, прежде всего, инициатива российских ученых", - сказал Федотов на пресс-конференции. По его словам, такое соглашение подпишут Росгидромет, Российская академия наук (РАН), Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, правительство Якутии и Академия наук республики Саха (Якутия). Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.

https://ria.ru/20230309/konferentsiya-1856882326.html

якутск

россия

республика саха (якутия)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

якутск, арктический совет, российская академия наук, россия, климат, республика саха (якутия)