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Конференцию по вопросам климата в Якутии будут проводить раз в два года - РИА Новости, 15.03.2023
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Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
13:09 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/konferentsiya-1858009220.html
Конференцию по вопросам климата в Якутии будут проводить раз в два года
Конференцию по вопросам климата в Якутии будут проводить раз в два года - РИА Новости, 15.03.2023
Конференцию по вопросам климата в Якутии будут проводить раз в два года
Научную конференцию по вопросам изменения климата, которая впервые пройдет в Якутске в конце марта, по инициативе ученых будут проводить раз в два года, заявил... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:09
2023-03-15T13:09
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
якутск
арктический совет
российская академия наук
россия
климат
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Научную конференцию по вопросам изменения климата, которая впервые пройдет в Якутске в конце марта, по инициативе ученых будут проводить раз в два года, заявил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов. С 22 по 24 марта в Якутске пройдет научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. "Мы подпишем такое соглашение… о том, что такая конференция будет проходить с периодичностью раз в два года. Это, прежде всего, инициатива российских ученых", - сказал Федотов на пресс-конференции. По его словам, такое соглашение подпишут Росгидромет, Российская академия наук (РАН), Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, правительство Якутии и Академия наук республики Саха (Якутия). Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
https://ria.ru/20230309/konferentsiya-1856882326.html
якутск
россия
республика саха (якутия)
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якутск, арктический совет, российская академия наук, россия, климат, республика саха (якутия)
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Якутск, Арктический совет, Российская академия наук, Россия, Климат, Республика Саха (Якутия)

Конференцию по вопросам климата в Якутии будут проводить раз в два года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов
Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Научную конференцию по вопросам изменения климата, которая впервые пройдет в Якутске в конце марта, по инициативе ученых будут проводить раз в два года, заявил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов.
С 22 по 24 марта в Якутске пройдет научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
"Мы подпишем такое соглашение… о том, что такая конференция будет проходить с периодичностью раз в два года. Это, прежде всего, инициатива российских ученых", - сказал Федотов на пресс-конференции.
По его словам, такое соглашение подпишут Росгидромет, Российская академия наук (РАН), Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, правительство Якутии и Академия наук республики Саха (Якутия).
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
Якутск - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Конференцию по климату в Якутии посетят более 200 мировых экспертов
9 марта, 22:21
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыЯкутскАрктический советРоссийская академия наукРоссияКлиматРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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