Священник из США заявил, что тысячи христиан Запада хотят жить в России
Американский священник Глисон: тысячи христиан Запада хотят жить в России
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДетали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге
Детали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Тысячи христиан на Западе хотят переехать в Россию, рассказал РИА Новости переехавший из США в РФ клирик храма Богоявления в деревне Красново Ярославской области священник Иосиф Глисон.
Отец Иосиф жил в штате Техас, потом служил в храме Антиохийской православной церкви в штате Иллинойс, а в 2017 году с детьми переехал в Россию - под Ростов Великий, – где стал священником Русской православной церкви.
"Уже тысячи человек в США, Австралии, Канаде и Великобритании хотят переехать в Россию, хотя есть бюрократические сложности. Они знают, что здесь Бог, что здесь истинная вера. Я сам переехал в Россию, потому что Верховный суд США разрешил однополые браки. Я понял, что Америка против Бога, против христианства. А мы с семьей хотели жить в стране, которая повернулась к Богу", - сказал отец Иосиф.
По его словам, многие люди в США "не против России".
"А вот государственная власть в США – сатанистская, она против не только России, но и самих американцев. Православных в США мало, но очень много протестантов, католиков - и они против однополых браков, идеологии трансгендеров и так далее. Поэтому нам надо показывать истинную Россию – церковь, семьи, радость жизни, но показывать не только в СМИ, которые сейчас на Западе блокируют, а в интернете, соцсетях, блогах – для этого нужно много людей", - считает собеседник агентства.
Во вторник он принял участие в прошедшем в Москве учредительном съезде Международного движения русофилов, где присутствовали представители более чем 40 стран мира, в том числе гости из Северной Америки, Европы, Африки и Азии. Перед собравшимися выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.