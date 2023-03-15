https://ria.ru/20230315/khristiane-1857917503.html

Священник из США заявил, что тысячи христиан Запада хотят жить в России

Священник из США заявил, что тысячи христиан Запада хотят жить в России - РИА Новости, 15.03.2023

Священник из США заявил, что тысячи христиан Запада хотят жить в России

Тысячи христиан на Западе хотят переехать в Россию, рассказал РИА Новости переехавший из США в РФ клирик храма Богоявления в деревне Красново Ярославской... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T03:12

2023-03-15T03:12

2023-03-15T10:53

россия

сша

ярославская область

сергей лавров

антиохийская православная церковь

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Тысячи христиан на Западе хотят переехать в Россию, рассказал РИА Новости переехавший из США в РФ клирик храма Богоявления в деревне Красново Ярославской области священник Иосиф Глисон. Отец Иосиф жил в штате Техас, потом служил в храме Антиохийской православной церкви в штате Иллинойс, а в 2017 году с детьми переехал в Россию - под Ростов Великий, – где стал священником Русской православной церкви. "Уже тысячи человек в США, Австралии, Канаде и Великобритании хотят переехать в Россию, хотя есть бюрократические сложности. Они знают, что здесь Бог, что здесь истинная вера. Я сам переехал в Россию, потому что Верховный суд США разрешил однополые браки. Я понял, что Америка против Бога, против христианства. А мы с семьей хотели жить в стране, которая повернулась к Богу", - сказал отец Иосиф. По его словам, многие люди в США "не против России". "А вот государственная власть в США – сатанистская, она против не только России, но и самих американцев. Православных в США мало, но очень много протестантов, католиков - и они против однополых браков, идеологии трансгендеров и так далее. Поэтому нам надо показывать истинную Россию – церковь, семьи, радость жизни, но показывать не только в СМИ, которые сейчас на Западе блокируют, а в интернете, соцсетях, блогах – для этого нужно много людей", - считает собеседник агентства. Во вторник он принял участие в прошедшем в Москве учредительном съезде Международного движения русофилов, где присутствовали представители более чем 40 стран мира, в том числе гости из Северной Америки, Европы, Африки и Азии. Перед собравшимися выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20211202/mitropolit-1761911091.html

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сша

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россия, сша, ярославская область, сергей лавров, антиохийская православная церковь, русская православная церковь, религия