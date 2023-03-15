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Священник из США заявил, что тысячи христиан Запада хотят жить в России - РИА Новости, 15.03.2023
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03:12 15.03.2023 (обновлено: 10:53 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/khristiane-1857917503.html
Священник из США заявил, что тысячи христиан Запада хотят жить в России
Священник из США заявил, что тысячи христиан Запада хотят жить в России - РИА Новости, 15.03.2023
Священник из США заявил, что тысячи христиан Запада хотят жить в России
Тысячи христиан на Западе хотят переехать в Россию, рассказал РИА Новости переехавший из США в РФ клирик храма Богоявления в деревне Красново Ярославской... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T03:12
2023-03-15T10:53
россия
сша
ярославская область
сергей лавров
антиохийская православная церковь
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Тысячи христиан на Западе хотят переехать в Россию, рассказал РИА Новости переехавший из США в РФ клирик храма Богоявления в деревне Красново Ярославской области священник Иосиф Глисон. Отец Иосиф жил в штате Техас, потом служил в храме Антиохийской православной церкви в штате Иллинойс, а в 2017 году с детьми переехал в Россию - под Ростов Великий, – где стал священником Русской православной церкви. "Уже тысячи человек в США, Австралии, Канаде и Великобритании хотят переехать в Россию, хотя есть бюрократические сложности. Они знают, что здесь Бог, что здесь истинная вера. Я сам переехал в Россию, потому что Верховный суд США разрешил однополые браки. Я понял, что Америка против Бога, против христианства. А мы с семьей хотели жить в стране, которая повернулась к Богу", - сказал отец Иосиф. По его словам, многие люди в США "не против России". "А вот государственная власть в США – сатанистская, она против не только России, но и самих американцев. Православных в США мало, но очень много протестантов, католиков - и они против однополых браков, идеологии трансгендеров и так далее. Поэтому нам надо показывать истинную Россию – церковь, семьи, радость жизни, но показывать не только в СМИ, которые сейчас на Западе блокируют, а в интернете, соцсетях, блогах – для этого нужно много людей", - считает собеседник агентства. Во вторник он принял участие в прошедшем в Москве учредительном съезде Международного движения русофилов, где присутствовали представители более чем 40 стран мира, в том числе гости из Северной Америки, Европы, Африки и Азии. Перед собравшимися выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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россия, сша, ярославская область, сергей лавров, антиохийская православная церковь, русская православная церковь, религия
Россия, США, Ярославская область, Сергей Лавров, Антиохийская православная церковь, Русская православная церковь, Религия
Священник из США заявил, что тысячи христиан Запада хотят жить в России

Американский священник Глисон: тысячи христиан Запада хотят жить в России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДетали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге
Детали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Детали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Тысячи христиан на Западе хотят переехать в Россию, рассказал РИА Новости переехавший из США в РФ клирик храма Богоявления в деревне Красново Ярославской области священник Иосиф Глисон.
Отец Иосиф жил в штате Техас, потом служил в храме Антиохийской православной церкви в штате Иллинойс, а в 2017 году с детьми переехал в Россию - под Ростов Великий, – где стал священником Русской православной церкви.
"Уже тысячи человек в США, Австралии, Канаде и Великобритании хотят переехать в Россию, хотя есть бюрократические сложности. Они знают, что здесь Бог, что здесь истинная вера. Я сам переехал в Россию, потому что Верховный суд США разрешил однополые браки. Я понял, что Америка против Бога, против христианства. А мы с семьей хотели жить в стране, которая повернулась к Богу", - сказал отец Иосиф.
По его словам, многие люди в США "не против России".
"А вот государственная власть в США – сатанистская, она против не только России, но и самих американцев. Православных в США мало, но очень много протестантов, католиков - и они против однополых браков, идеологии трансгендеров и так далее. Поэтому нам надо показывать истинную Россию – церковь, семьи, радость жизни, но показывать не только в СМИ, которые сейчас на Западе блокируют, а в интернете, соцсетях, блогах – для этого нужно много людей", - считает собеседник агентства.
Во вторник он принял участие в прошедшем в Москве учредительном съезде Международного движения русофилов, где присутствовали представители более чем 40 стран мира, в том числе гости из Северной Америки, Европы, Африки и Азии. Перед собравшимися выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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