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Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 15.03.2023
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16:27 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/kadyrov-1858079306.html
Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем
Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 15.03.2023
Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком после ряда сообщений о том, что у него могут быть проблемы с состоянием организма. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:27
2023-03-15T16:27
политика
здоровье - общество
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком после ряда сообщений о том, что у него могут быть проблемы с состоянием организма. В понедельник в Кремле Кадыров провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В сети обратили внимание на неизвестный предмет на руке главы Чечни, и предположили, что у него могло ухудшиться зрение, связав это с крупным шрифтом на страницах доклада. "Наши недруги думают, что это медицинский какой-то аппарат. Вот смотрите, это электронный счетчик, я читаю молитвы. Давайте не гоните, я абсолютно здоровый человек. Некоторым интересно, какое у меня зрение. Зрение у меня 100-процентное. Что бы кто бы ни говорил: Ахмат - сила! Россия - мощь! Аллаху Акбар! Мы победим в любом случае!" - заявил Кадыров в видеообращение в телеграм-канале. Он пояснил, что этот электронный счетчик у него всегда во время бодрствования. "Я читаю салаваты в честь нашего любимого ПРОРОКА Мухаммада. Счетчик позволяет мне видеть, какое количество раз я их прочел. Вот и весь секрет. А тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать. Но я здоров и полон сил. Как и прежде, занимаюсь спортом, езжу в горы, где совершаю пешие походы, решаю важные вопросы развития республики", - написал Кадыров в подписи к видео. "Сдается мне, что врач нужен авторам этих фантазийных версий. Что-то у вас с психикой, ребята, обратитесь к специалистам. Ну, а мы продолжим давить всякую нечисть и развивать нашу республику", - заключил он. В исламе считается, что тому, кто совершает молитву (салават), Всевышний дарует десять милостей, простит десять грехов и возвеличит его на десять ступеней, а четки, в том числе электронные, являются напоминанием о необходимости совершать этот процесс. Совершая молитву, мусульмане просят милости не только для себя или родных, но и для всех верующих. Подобные счетчики молитв можно встретить практически у каждого второго жителя Чечни.
https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842337444.html
https://ria.ru/20220628/kadyrov-1798696850.html
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политика, здоровье - общество, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем

Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком на фоне слухов об ухудшившемся зрении

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком после ряда сообщений о том, что у него могут быть проблемы с состоянием организма.
В понедельник в Кремле Кадыров провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В сети обратили внимание на неизвестный предмет на руке главы Чечни, и предположили, что у него могло ухудшиться зрение, связав это с крупным шрифтом на страницах доклада.
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"Наши недруги думают, что это медицинский какой-то аппарат. Вот смотрите, это электронный счетчик, я читаю молитвы. Давайте не гоните, я абсолютно здоровый человек. Некоторым интересно, какое у меня зрение. Зрение у меня 100-процентное. Что бы кто бы ни говорил: Ахмат - сила! Россия - мощь! Аллаху Акбар! Мы победим в любом случае!" - заявил Кадыров в видеообращение в телеграм-канале.
Он пояснил, что этот электронный счетчик у него всегда во время бодрствования. "Я читаю салаваты в честь нашего любимого ПРОРОКА Мухаммада. Счетчик позволяет мне видеть, какое количество раз я их прочел. Вот и весь секрет. А тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать. Но я здоров и полон сил. Как и прежде, занимаюсь спортом, езжу в горы, где совершаю пешие походы, решаю важные вопросы развития республики", - написал Кадыров в подписи к видео.
"Сдается мне, что врач нужен авторам этих фантазийных версий. Что-то у вас с психикой, ребята, обратитесь к специалистам. Ну, а мы продолжим давить всякую нечисть и развивать нашу республику", - заключил он.
В исламе считается, что тому, кто совершает молитву (салават), Всевышний дарует десять милостей, простит десять грехов и возвеличит его на десять ступеней, а четки, в том числе электронные, являются напоминанием о необходимости совершать этот процесс. Совершая молитву, мусульмане просят милости не только для себя или родных, но и для всех верующих. Подобные счетчики молитв можно встретить практически у каждого второго жителя Чечни.
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