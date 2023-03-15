https://ria.ru/20230315/kadyrov-1858079306.html

Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем

Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 15.03.2023

Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком после ряда сообщений о том, что у него могут быть проблемы с состоянием организма. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:27

2023-03-15T16:27

2023-03-15T16:27

политика

здоровье - общество

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_6bbce8eeb4ff361d38f2b3534ef36ee0.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя абсолютно здоровым человеком после ряда сообщений о том, что у него могут быть проблемы с состоянием организма. В понедельник в Кремле Кадыров провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В сети обратили внимание на неизвестный предмет на руке главы Чечни, и предположили, что у него могло ухудшиться зрение, связав это с крупным шрифтом на страницах доклада. "Наши недруги думают, что это медицинский какой-то аппарат. Вот смотрите, это электронный счетчик, я читаю молитвы. Давайте не гоните, я абсолютно здоровый человек. Некоторым интересно, какое у меня зрение. Зрение у меня 100-процентное. Что бы кто бы ни говорил: Ахмат - сила! Россия - мощь! Аллаху Акбар! Мы победим в любом случае!" - заявил Кадыров в видеообращение в телеграм-канале. Он пояснил, что этот электронный счетчик у него всегда во время бодрствования. "Я читаю салаваты в честь нашего любимого ПРОРОКА Мухаммада. Счетчик позволяет мне видеть, какое количество раз я их прочел. Вот и весь секрет. А тем, кто тешит себя надеждой, что я неизлечимо болен, мне жаль вас огорчать. Но я здоров и полон сил. Как и прежде, занимаюсь спортом, езжу в горы, где совершаю пешие походы, решаю важные вопросы развития республики", - написал Кадыров в подписи к видео. "Сдается мне, что врач нужен авторам этих фантазийных версий. Что-то у вас с психикой, ребята, обратитесь к специалистам. Ну, а мы продолжим давить всякую нечисть и развивать нашу республику", - заключил он. В исламе считается, что тому, кто совершает молитву (салават), Всевышний дарует десять милостей, простит десять грехов и возвеличит его на десять ступеней, а четки, в том числе электронные, являются напоминанием о необходимости совершать этот процесс. Совершая молитву, мусульмане просят милости не только для себя или родных, но и для всех верующих. Подобные счетчики молитв можно встретить практически у каждого второго жителя Чечни.

https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842337444.html

https://ria.ru/20220628/kadyrov-1798696850.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, здоровье - общество, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)