https://ria.ru/20230315/isdalen-1857997700.html

"Леденящий ужас". Загадка женщины из Исдален

"Леденящий ужас". Загадка женщины из Исдален - РИА Новости, 15.03.2023

"Леденящий ужас". Загадка женщины из Исдален

Дело о смерти женщины в норвежской долине Исдален уже полвека будоражит умы людей. Пустяковый случай обернулся для следователей настоящей головоломкой. А новые... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:27

2023-03-15T12:27

2023-03-15T12:27

берген

норвегия

ставангер

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Дело о смерти женщины в норвежской долине Исдален уже полвека будоражит умы людей. Пустяковый случай обернулся для следователей настоящей головоломкой. А новые улики лишь запутывали ее. О загадке века – в материале РИА Новости."Это был ритуал"В конце ноябре 1970-го преподаватель одного из норвежских вузов с двумя дочерями отправился отдохнуть в окрестностях городка Берген. Здесь раскинулась живописная долина – Исдален. А еще росли очень вкусные позднеспелые яблоки.Однако поездка обернулась для семьи шоком. Во время сбора плодов одна из девочек громко закричала. Подбежавший отец увидел страшную картину – обгоревший труп женщины.Путешественники обратились в полицию. Прибывшие на место полисмены провели осмотр территории, изучили положение тела. Его верхняя часть была сильно обожжена – лица не различить.А на спине ожогов не было. Казалось, погибшая отпрянула от костра, упала и застыла в "позе боксера" – типичной для таких смертей.Удалось найти некоторые улики: пустую бутылку из-под ликера; две пластиковые тары, в которых был бензин; резиновые сапоги и зонт. Но этикетки были стерты, а бирки срезаны. Также вокруг трупа лежали ювелирные украшения и наручные часы."Расположение этих вещей было странным. Похоже, что это была какая-то церемония или ритуал", – вспоминал следователь Тормод Бонес.Мистическая версия была в числе рассматриваемых. Среди местных жителей Исдален был известен как "Долина смерти". В средние века люди совершали здесь самоубийства. А в 1960-х там при невыясненных обстоятельствах погибла группа лыжников, заблудившихся в тумане.Дама с шестью именамиЭксперты установили: возраст погибшей был между 25 и 40 годами, рост – 164 сантиметра. Лицо круглое, а глаза – карие. Полиция отправила запрос в участки по всей Норвегии. Но безуспешно.Неожиданно позвонили с вокзала города Бергена. В камерах хранения неделю назад оставили два чемодана, которые так никто и не забрал. Отпечатки на них совпадали с теми, что у трупа.Казалось, это разгадка. В чемоданах лежали одежда, несколько париков, немецкая и норвежская валюта, расчески, косметика, тюбик крема от экземы и записная книжка со странными пометками. Но бирки на вещах также были срезаны.И все же одна зацепка нашлась – пакет из-под сапог из магазина Оскара Рортведта в городе Ставангер. Полиция отправилась туда. Сын владельца Рольф припомнил странную покупательницу.Она выглядела элегантно, говорила по-английски с акцентом, а лицо – умиротворенное. Правда от особы очень сильно пахло чесноком.В итоге, сапоги, что продавались у Ротверда, совпали с найденными возле трупа. А под описание Рольфа попала недавняя постоялица близлежащего отеля – Финелла Лорк.Оказалось, что она останавливалась в гостиницах по всей стране. И каждый раз под новыми именами (всего их шесть). К тому же, женщина почти все время просила сменить ей номер.Никто не верилПредположение, что погибшая была шпионкой, которую убрали соперники, долго летало в воздухе. Во времена Холодной войны в Норвегии было немало агентов, в том числе из СССР. Но никаких подтверждений этому не нашли.Расшифровали и код в записной книжке – женщина записывала свои перемещения по Европе. Вскрытие показало, что в легких неизвестной содержались частички гари. А значит, она сгорела заживо. В желудке нашли следы большого количества снотворного.В медицинском постановлении говорилось, что несчастная умерла от угарного газа и большой дозы медпрепарата. Получалось, женщина покончила с собой. Но в это почти никто не верил.В 2016-м в архиве университетской больницы Бергена нашли челюсть незнакомки, которую считали потерянной. Говорили, ее выбросили из-за резкого запаха чеснока. Специалисты из Норвегии, Австрии и Австралии вновь взялись за работу.Спустя полгода получили результаты исследования ДНК и зубной эмали: погибшая была родом из Восточной Европы, а в детстве переехала во Францию или Германию. Теперь, если ученые найдут образец генетического материала ее родственника, дело сдвинется с мертвой точки.Но пока женщина из Исдален хранит свою тайну.

https://ria.ru/20230314/sarovskiy-1857748280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

берген, норвегия, ставангер