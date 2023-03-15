https://ria.ru/20230315/grazhdanstvo-1857939543.html

Сенаторы внесли поправки по лишению приобретенного гражданства России

Сенаторы внесли поправки по лишению приобретенного гражданства России - РИА Новости, 15.03.2023

Сенаторы внесли поправки по лишению приобретенного гражданства России

Поправки ко второму чтению законопроекта о гражданстве РФ, которыми предлагается лишать приобретенного гражданства за нарушение части 3 статьи 238 УК РФ (ряд... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T09:19

2023-03-15T09:19

2023-03-15T09:19

общество

россия

андрей клишас

анатолий артамонов

сергей рябухин (сенатор)

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Поправки ко второму чтению законопроекта о гражданстве РФ, которыми предлагается лишать приобретенного гражданства за нарушение части 3 статьи 238 УК РФ (ряд действий, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), внесены в Госдуму сенаторами Анатолием Артамоновым и Сергеем Рябухиным, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Часть 1 статьи 24 после слов "частями второй – четвертой статьи 230," дополнить словами "частью третьей, статьи 238", - сказано в документе. Часть 3 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") гласит, что если такие деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц, они наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет. В ноябре 2022 года сенаторы внесли в Госдуму к принятому в первом чтении президентскому законопроекту о гражданстве РФ поправки, которые предусматривают лишение приобретённого гражданства РФ за сдачу в плен, уклонение от военной службы путём симуляции и дезертирства, сообщил один из авторов поправок сенатор Андрей Клишас. Лишать приобретённого гражданства предлагается тех, кто совершил хотя бы одно из следующих преступлений: "добровольная сдача в плен", "уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни", "дезертирство". Также лишение приобретённого гражданства последует за неисполнение приказа или сопротивление начальнику. Соответствующие поправки внесены Клишасом, вице-спикером СФ Андреем Яцкиным, сенаторами Григорием Карасиным и Виктором Бондаревым. В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20230315/popravki-1857917812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, андрей клишас, анатолий артамонов, сергей рябухин (сенатор), совет федерации рф