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Госдеп считает действия России в инциденте с БПЛА MQ-9 непреднамеренными - РИА Новости, 15.03.2023
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20:50 15.03.2023 (обновлено: 21:02 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/gosdep-1858151972.html
Госдеп считает действия России в инциденте с БПЛА MQ-9 непреднамеренными
Госдеп считает действия России в инциденте с БПЛА MQ-9 непреднамеренными - РИА Новости, 15.03.2023
Госдеп считает действия России в инциденте с БПЛА MQ-9 непреднамеренными
США считают, что действия российских военных в инциденте с американским беспилотником над Черным морем носили непреднамеренный характер, заявил официальный... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T20:50
2023-03-15T21:02
россия
сша
черное море
нед прайс
государственный департамент сша
су-27
оон
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. США считают, что действия российских военных в инциденте с американским беспилотником над Черным морем носили непреднамеренный характер, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Прайс рассказал, что ознакомился с видеозаписью крушения БПЛА MQ-9 и у него сложилось впечатление, что маневры российского истребителя Су-27 были "практически полностью неконтролируемы". "Я думаю, что самая справедливая оценка сейчас состоит в том, что, вероятно, это не было сделано преднамеренно. Вероятно, это результат вопиющей некомпетентности одного из этих российских пилотов", - сказал Прайс в интервью телеканалу MSNBC. Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерство обороны РФ. Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский Су-27. Прайс отверг утверждения, что MQ-9, который способен нести оружие, мог вторгнуться в воздушное пространство РФ. "Этот беспилотный аппарат находился над международными водами в международном воздушном пространстве. Это было примерно в 40 милях от Крыма, и, кстати... Крым – это Украина", - сказал Прайс. Он заявил, что подобные полеты США тесно координирует с "украинскими партнерами". "Мы продолжим летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право. Если русские думают, что они в состоянии запугать нас и заставить отказаться от таких действий, то мы докажем, что они глубоко заблуждаются", - сказал Прайс. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230315/samolety-1858146105.html
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россия, сша, черное море, нед прайс, государственный департамент сша, су-27, оон, в мире, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Россия, США, Черное море, Нед Прайс, Государственный департамент США, Су-27, ООН, В мире, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Госдеп считает действия России в инциденте с БПЛА MQ-9 непреднамеренными

Госдеп считает действия России в инциденте с американским БПЛА MQ-9 непреднамеренными

© iStock.com / BlueBarronPhotoБеспилотник MQ-9 Reaper
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© iStock.com / BlueBarronPhoto
Беспилотник MQ-9 Reaper. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. США считают, что действия российских военных в инциденте с американским беспилотником над Черным морем носили непреднамеренный характер, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Прайс рассказал, что ознакомился с видеозаписью крушения БПЛА MQ-9 и у него сложилось впечатление, что маневры российского истребителя Су-27 были "практически полностью неконтролируемы".
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"Я думаю, что самая справедливая оценка сейчас состоит в том, что, вероятно, это не было сделано преднамеренно. Вероятно, это результат вопиющей некомпетентности одного из этих российских пилотов", - сказал Прайс в интервью телеканалу MSNBC.
Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерство обороны РФ.
Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский Су-27.
Прайс отверг утверждения, что MQ-9, который способен нести оружие, мог вторгнуться в воздушное пространство РФ.
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"Этот беспилотный аппарат находился над международными водами в международном воздушном пространстве. Это было примерно в 40 милях от Крыма, и, кстати... Крым – это Украина", - сказал Прайс.
Он заявил, что подобные полеты США тесно координирует с "украинскими партнерами".
"Мы продолжим летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право. Если русские думают, что они в состоянии запугать нас и заставить отказаться от таких действий, то мы докажем, что они глубоко заблуждаются", - сказал Прайс.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
Инфографика
 
РоссияСШАЧерное мореНед ПрайсГосударственный департамент СШАСу-27ООНВ миреИнцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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