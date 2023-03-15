https://ria.ru/20230315/gosdep-1858151972.html

Госдеп считает действия России в инциденте с БПЛА MQ-9 непреднамеренными

Госдеп считает действия России в инциденте с БПЛА MQ-9 непреднамеренными - РИА Новости, 15.03.2023

Госдеп считает действия России в инциденте с БПЛА MQ-9 непреднамеренными

США считают, что действия российских военных в инциденте с американским беспилотником над Черным морем носили непреднамеренный характер, заявил официальный... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T20:50

2023-03-15T20:50

2023-03-15T21:02

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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. США считают, что действия российских военных в инциденте с американским беспилотником над Черным морем носили непреднамеренный характер, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Прайс рассказал, что ознакомился с видеозаписью крушения БПЛА MQ-9 и у него сложилось впечатление, что маневры российского истребителя Су-27 были "практически полностью неконтролируемы". "Я думаю, что самая справедливая оценка сейчас состоит в том, что, вероятно, это не было сделано преднамеренно. Вероятно, это результат вопиющей некомпетентности одного из этих российских пилотов", - сказал Прайс в интервью телеканалу MSNBC. Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерство обороны РФ. Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский Су-27. Прайс отверг утверждения, что MQ-9, который способен нести оружие, мог вторгнуться в воздушное пространство РФ. "Этот беспилотный аппарат находился над международными водами в международном воздушном пространстве. Это было примерно в 40 милях от Крыма, и, кстати... Крым – это Украина", - сказал Прайс. Он заявил, что подобные полеты США тесно координирует с "украинскими партнерами". "Мы продолжим летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право. Если русские думают, что они в состоянии запугать нас и заставить отказаться от таких действий, то мы докажем, что они глубоко заблуждаются", - сказал Прайс. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230315/samolety-1858146105.html

https://ria.ru/20230315/antonov-1857920898.html

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