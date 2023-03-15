https://ria.ru/20230315/fleksitarianstvo-1857984716.html

"Правда тела". Флекситарианство – что это и кому подходит

"Правда тела". Флекситарианство – что это и кому подходит - РИА Новости, 15.03.2023

"Правда тела". Флекситарианство – что это и кому подходит

Что роднит флекситарианство и вегетарианство, что можно есть в таком режиме и почему частичный отказ от мяса срабатывает для похудения лучше, чем полное его исключение. Разбираем – как долго можно придерживаться флекситарианства и что из-за этого будет с организмом.

2023-03-15T12:00

2023-03-15T12:00

2023-03-15T12:00

правда тела

подкаст

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«Правда тела». Флекситарианство – что это и кому подходит Что роднит флекситарианство и вегетарианство, что можно есть в таком режиме и почему частичный отказ от мяса срабатывает для похудения лучше, чем полное его исключение. Разбираем – как долго можно придерживаться флекситарианства и что из-за этого будет с организмом. audio/mpeg

«Правда тела». Флекситарианство – что это и кому подходит Что роднит флекситарианство и вегетарианство, что можно есть в таком режиме и почему частичный отказ от мяса срабатывает для похудения лучше, чем полное его исключение. Разбираем – как долго можно придерживаться флекситарианства и что из-за этого будет с организмом. audio/mpeg

Можно ли долго питаться в режиме флекситарианства и профилактика каких болезней происходит при сокращении мяса в питании - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.1:50 разгадываем новое слово3:08 "если я соблюдаю пост – это тоже флекситарианство?"4:00 виды недо-вегетарианства5:10 "попробуйте высидеть яйцо из магазина"8:41 как худеть на флекситарианстве10:00 что говорят исследования11:30 овощи надо есть под любым названием12:20 зеленые щи как попытка флекситарианстваСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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