https://ria.ru/20230315/finlyandiya-1858044733.html

Турция исполнит свое обещание по членству Финляндии в НАТО, заявил Эрдоган

Турция исполнит свое обещание по членству Финляндии в НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 15.03.2023

Турция исполнит свое обещание по членству Финляндии в НАТО, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможном одобрении страной членства Финляндии в НАТО, заявил, что Анкара будет следовать существующей... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:52

2023-03-15T14:52

2023-03-15T14:52

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АНКАРА, 15 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможном одобрении страной членства Финляндии в НАТО, заявил, что Анкара будет следовать существующей процедуре и "выполнит свое обещание". Парламент Турции, вероятно, ратифицирует заявку Финляндии на вступление в НАТО до закрытия законодательного органа в середине апреля, сообщало ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух турецких чиновников. Президент Финляндии Саули Ниинистё посетит с визитом Турцию 16-17 марта, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Мы будем идти согласно процессу. Мы выполним возложенную на нас задачу. Сдержим данное слово. В пятницу мы встретимся с господином президентом и выполним свое обещание", - заявил Эрдоган журналистам. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230315/nato-1857942811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, нато