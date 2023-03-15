https://ria.ru/20230315/finlyandiya-1858044733.html
Турция исполнит свое обещание по членству Финляндии в НАТО, заявил Эрдоган
Турция исполнит свое обещание по членству Финляндии в НАТО, заявил Эрдоган - РИА Новости, 15.03.2023
Турция исполнит свое обещание по членству Финляндии в НАТО, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможном одобрении страной членства Финляндии в НАТО, заявил, что Анкара будет следовать существующей... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:52
2023-03-15T14:52
2023-03-15T14:52
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АНКАРА, 15 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос о возможном одобрении страной членства Финляндии в НАТО, заявил, что Анкара будет следовать существующей процедуре и "выполнит свое обещание". Парламент Турции, вероятно, ратифицирует заявку Финляндии на вступление в НАТО до закрытия законодательного органа в середине апреля, сообщало ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух турецких чиновников. Президент Финляндии Саули Ниинистё посетит с визитом Турцию 16-17 марта, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Мы будем идти согласно процессу. Мы выполним возложенную на нас задачу. Сдержим данное слово. В пятницу мы встретимся с господином президентом и выполним свое обещание", - заявил Эрдоган журналистам. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230315/nato-1857942811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Турция, Финляндия, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Турция исполнит свое обещание по членству Финляндии в НАТО, заявил Эрдоган
Эрдоган об одобрении членства Финляндии в НАТО: Турция исполнит свое обещание