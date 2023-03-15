https://ria.ru/20230315/ekstremizm-1858050581.html

В России участились факты экстремизма и незаконного вывоза оружия

В России участились факты экстремизма и незаконного вывоза оружия - РИА Новости, 15.03.2023

В России участились факты экстремизма и незаконного вывоза оружия

В России в минувшем году участились факты терроризма, экстремизма и незаконного вывоза оружия из зоны боевых действий, сообщил на заседании коллегии Генеральной РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:01

2023-03-15T15:01

2023-03-15T15:01

безопасность

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. В России в минувшем году участились факты терроризма, экстремизма и незаконного вывоза оружия из зоны боевых действий, сообщил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Несмотря на отсутствие заметных изменений в структуре и динамике преступности, участились факты терроризма и экстремизма, незаконного вывоза оружия и боеприпасов из зоны проведения военных действий", - сказал Краснов. По его словам, тревожной также остается ситуация с незаконным оборотом наркотиков, особенно среди молодежи. "Это не может не вызывать беспокойства и требует от всего правоохранительного блока принятия исчерпывающих мер по их профилактике и пресечению", - добавил он.

https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф