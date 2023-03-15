https://ria.ru/20230315/donetsk-1858004235.html
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 15.03.2023
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска выпустили в среду шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:50
2023-03-15T12:50
2023-03-15T13:03
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:25 мск населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230315/ukraina-1858003251.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка