https://ria.ru/20230315/donetsk-1858004235.html

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 15.03.2023

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска выпустили в среду шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:50

2023-03-15T12:50

2023-03-15T13:03

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:25 мск населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230315/ukraina-1858003251.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия