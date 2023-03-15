https://ria.ru/20230315/diplomatiya-1858026712.html

Россия не отказывалась от диалога с США, заявил Песков

Россия не отказывалась от диалога с США, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2023

Россия не отказывалась от диалога с США, заявил Песков

Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США, не отказывается и сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:01

2023-03-15T14:01

2023-03-15T14:01

россия

сша

вашингтон (штат)

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США, не отказывается и сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге, но при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, к чему приведет инцидент с беспилотником с точки зрения отношений с Вашингтоном. Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858002123.html

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сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков, в мире