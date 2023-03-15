Рейтинг@Mail.ru
Россия не отказывалась от диалога с США, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/diplomatiya-1858026712.html
Россия не отказывалась от диалога с США, заявил Песков
Россия не отказывалась от диалога с США, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2023
Россия не отказывалась от диалога с США, заявил Песков
Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США, не отказывается и сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:01
2023-03-15T14:01
россия
сша
вашингтон (штат)
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США, не отказывается и сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге, но при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, к чему приведет инцидент с беспилотником с точки зрения отношений с Вашингтоном. Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858002123.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков, В мире
Россия не отказывалась от диалога с США, заявил Песков

Песков заявил, что Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США, не отказывается и сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге, но при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, к чему приведет инцидент с беспилотником с точки зрения отношений с Вашингтоном.
Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине, сообщили СМИ
Вчера, 12:43
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Дмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала