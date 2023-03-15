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Украинцев в Швейцарии решили оставить без средства для "выживания" - РИА Новости, 15.03.2023
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04:57 15.03.2023 (обновлено: 10:30 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/bezhentsy-1857919663.html
Украинцев в Швейцарии решили оставить без средства для "выживания"
Украинцев в Швейцарии решили оставить без средства для "выживания" - РИА Новости, 15.03.2023
Украинцев в Швейцарии решили оставить без средства для "выживания"
Сотни украинских беженцев в Швейцарии должны будут продать свои автомобили, в противном случае они рискуют остаться без социальных пособий от государства, пишет РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T04:57
2023-03-15T10:30
в мире
швейцария
люцерн (кантон)
украина
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сотни украинских беженцев в Швейцарии должны будут продать свои автомобили, в противном случае они рискуют остаться без социальных пособий от государства, пишет газета 20 Minuten.Как отмечает Швейцарская конференция по вопросам социальной помощи, автомобили получателей пособий, включая украинцев, подлежат продаже, если их стоимость превышает размер выплат, которые в зависимости от кантона составляют несколько тысяч франков. Полученные средства беженцы должны использовать на обеспечение своих потребностей.К примеру, в кантоне Люцерн власти выдают предписание о продаже транспортного средства, если его цена превышает размер пособия, составляющего в этом регионе четыре тысячи франков (почти 330 тысяч рублей) на человека или 10 тысяч франков (824 тысячи рублей) на семью. На продажу автомобиля отводится месяц, после этого, в зависимости от вырученной суммы, социальные выплаты прекращаются.По данным властей Люцерна, в регионе зарегистрирован 141 беженец с Украины, у которых есть транспортное средство, из них 132 человека в феврале получили социальную помощь. Местные власти считают, что стоимость большинства из указанных автомобилей превышает размер установленного пособия.Аналогичные правила власти внедряют и в других швейцарских кантонах, таких как Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау.Как заявила изданию украинка по имени Екатерина, если ее будут принуждать к продаже своего кроссовера Fiat, она "вернется на Украину". "Для тех людей, которые уже привыкли к автомобилю, это хоть какая-то радость и способ выживания", - пожаловалась она. По ее словам, большинство украинцев не согласятся с подобными правилами, из-за чего вернутся на родину или уедут из Швейцарии в другую страну.Владимир Бортник, приехавший в страну на своем старом Volkswagen Golf, также выразил несогласие с позицией местных властей. По его словам, он хотел бы, чтобы "ему дали работу", после чего он бы смог платить налоги.
https://ria.ru/20230307/bezhentsy-1856262253.html
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швейцария
люцерн (кантон)
украина
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в мире, швейцария, люцерн (кантон), украина
В мире, Швейцария, Люцерн (кантон), Украина
Украинцев в Швейцарии решили оставить без средства для "выживания"

20 Minuten: украинских беженцев в Швейцарии обязали продать личные автомобили ради пособий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦюрих
Цюрих - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Сотни украинских беженцев в Швейцарии должны будут продать свои автомобили, в противном случае они рискуют остаться без социальных пособий от государства, пишет газета 20 Minuten.
Как отмечает Швейцарская конференция по вопросам социальной помощи, автомобили получателей пособий, включая украинцев, подлежат продаже, если их стоимость превышает размер выплат, которые в зависимости от кантона составляют несколько тысяч франков. Полученные средства беженцы должны использовать на обеспечение своих потребностей.
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К примеру, в кантоне Люцерн власти выдают предписание о продаже транспортного средства, если его цена превышает размер пособия, составляющего в этом регионе четыре тысячи франков (почти 330 тысяч рублей) на человека или 10 тысяч франков (824 тысячи рублей) на семью. На продажу автомобиля отводится месяц, после этого, в зависимости от вырученной суммы, социальные выплаты прекращаются.
По данным властей Люцерна, в регионе зарегистрирован 141 беженец с Украины, у которых есть транспортное средство, из них 132 человека в феврале получили социальную помощь. Местные власти считают, что стоимость большинства из указанных автомобилей превышает размер установленного пособия.
Аналогичные правила власти внедряют и в других швейцарских кантонах, таких как Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау.
Как заявила изданию украинка по имени Екатерина, если ее будут принуждать к продаже своего кроссовера Fiat, она "вернется на Украину". "Для тех людей, которые уже привыкли к автомобилю, это хоть какая-то радость и способ выживания", - пожаловалась она. По ее словам, большинство украинцев не согласятся с подобными правилами, из-за чего вернутся на родину или уедут из Швейцарии в другую страну.
Владимир Бортник, приехавший в страну на своем старом Volkswagen Golf, также выразил несогласие с позицией местных властей. По его словам, он хотел бы, чтобы "ему дали работу", после чего он бы смог платить налоги.
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