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Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 15.03.2023
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19:46 15.03.2023 (обновлено: 21:02 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/besptlotnik-1858140408.html
Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации после инцидента с БПЛА
Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 15.03.2023
Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации после инцидента с БПЛА
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает США и Россию к диалогу и избегать эскалации, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в ответ... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:46
2023-03-15T21:02
mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)
бпла
в мире
сша
черное море
россия
антониу гутерреш
оон
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает США и Россию к диалогу и избегать эскалации, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с падением БПЛА США в Черном море. Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
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сша
черное море
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mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), бпла, в мире, сша, черное море, россия, антониу гутерреш, оон, инцидент с американским беспилотником над черным морем
MQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США), БПЛА, В мире, США, Черное море, Россия, Антониу Гутерреш, ООН, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации после инцидента с БПЛА

Генсек ООН Гутерреш призвал Россию и США избегать эскалации после инцидента с БПЛА MQ-9

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает США и Россию к диалогу и избегать эскалации, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с падением БПЛА США в Черном море.
«
"У нас ноль информации о том, что именно произошло. Единственная информация, которой мы обладаем – из СМИ. Реакция генсека ООН была бы той, которую вы ожидаете: он призвал бы к диалогу и избегать любой эскалации", - отметил Дюжаррик.
Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Беспилотник MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Бывший командующий Черноморским флотом указал на риск при поднятии MQ-9
Вчера, 18:24
 
MQ-9 Reaper (беспилотник ВВС США)БПЛАВ миреСШАЧерное мореРоссияАнтониу ГутеррешООНИнцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
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