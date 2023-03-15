https://ria.ru/20230315/besptlotnik-1858140408.html
Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации после инцидента с БПЛА
Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 15.03.2023
Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации после инцидента с БПЛА
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает США и Россию к диалогу и избегать эскалации, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в ответ... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T19:46
2023-03-15T19:46
2023-03-15T21:02
mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)
бпла
в мире
сша
черное море
россия
антониу гутерреш
оон
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает США и Россию к диалогу и избегать эскалации, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с падением БПЛА США в Черном море. Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
https://ria.ru/20230315/mq-9-1858117216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации после инцидента с БПЛА
Генсек ООН Гутерреш призвал Россию и США избегать эскалации после инцидента с БПЛА MQ-9