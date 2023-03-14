https://ria.ru/20230314/zerno-1857881063.html
В ООН заявили о препятствиях в переговорах по зерновой сделке
В ООН заявили о препятствиях в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 14.03.2023
В ООН заявили о препятствиях в переговорах по зерновой сделке
В переговорах по продлению "продуктовой сделки" есть прогресс, но остаются препятствия, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:59
2023-03-14T19:59
2023-03-14T19:59
в мире
стефан дюжаррик
оон
зерновая сделка
россия
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ООН, 14 мар - РИА Новости. В переговорах по продлению "продуктовой сделки" есть прогресс, но остаются препятствия, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. "Был достигнут значительный прогресс, но правда в том, что остаются некоторые препятствия, особенно в отношении платежных систем. Наши усилия по преодолению этих препятствий будут продолжаться неустанно", - указал Дюжаррик.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стефан дюжаррик, оон, зерновая сделка, россия
В мире, Стефан Дюжаррик, ООН, зерновая сделка, Россия
В ООН заявили о препятствиях в переговорах по зерновой сделке
Представитель генсека ООН Дюжаррик: в переговорах по зерновой сделке остаются препятствия
ООН, 14 мар - РИА Новости. В переговорах по продлению "продуктовой сделки" есть прогресс, но остаются препятствия, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"Был достигнут значительный прогресс, но правда в том, что остаются некоторые препятствия, особенно в отношении платежных систем. Наши усилия по преодолению этих препятствий будут продолжаться неустанно", - указал Дюжаррик.