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В ООН заявили о препятствиях в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 14.03.2023
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19:59 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/zerno-1857881063.html
В ООН заявили о препятствиях в переговорах по зерновой сделке
В ООН заявили о препятствиях в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 14.03.2023
В ООН заявили о препятствиях в переговорах по зерновой сделке
В переговорах по продлению "продуктовой сделки" есть прогресс, но остаются препятствия, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:59
2023-03-14T19:59
в мире
стефан дюжаррик
оон
зерновая сделка
россия
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ООН, 14 мар - РИА Новости. В переговорах по продлению "продуктовой сделки" есть прогресс, но остаются препятствия, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. "Был достигнут значительный прогресс, но правда в том, что остаются некоторые препятствия, особенно в отношении платежных систем. Наши усилия по преодолению этих препятствий будут продолжаться неустанно", - указал Дюжаррик.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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в мире, стефан дюжаррик, оон, зерновая сделка, россия
В мире, Стефан Дюжаррик, ООН, зерновая сделка, Россия
В ООН заявили о препятствиях в переговорах по зерновой сделке

Представитель генсека ООН Дюжаррик: в переговорах по зерновой сделке остаются препятствия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 мар - РИА Новости. В переговорах по продлению "продуктовой сделки" есть прогресс, но остаются препятствия, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"Был достигнут значительный прогресс, но правда в том, что остаются некоторые препятствия, особенно в отношении платежных систем. Наши усилия по преодолению этих препятствий будут продолжаться неустанно", - указал Дюжаррик.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
Вчера, 11:59
 
В миреСтефан ДюжаррикООНзерновая сделкаРоссия
 
 
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