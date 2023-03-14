https://ria.ru/20230314/zerno-1857881063.html

В ООН заявили о препятствиях в переговорах по зерновой сделке

В ООН заявили о препятствиях в переговорах по зерновой сделке - РИА Новости, 14.03.2023

В ООН заявили о препятствиях в переговорах по зерновой сделке

В переговорах по продлению "продуктовой сделки" есть прогресс, но остаются препятствия, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:59

2023-03-14T19:59

2023-03-14T19:59

в мире

стефан дюжаррик

оон

зерновая сделка

россия

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ООН, 14 мар - РИА Новости. В переговорах по продлению "продуктовой сделки" есть прогресс, но остаются препятствия, говорится в комментарии официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. "Был достигнут значительный прогресс, но правда в том, что остаются некоторые препятствия, особенно в отношении платежных систем. Наши усилия по преодолению этих препятствий будут продолжаться неустанно", - указал Дюжаррик.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, стефан дюжаррик, оон, зерновая сделка, россия