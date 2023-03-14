https://ria.ru/20230314/zelenskiy-1857882872.html
"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска
"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска - РИА Новости, 14.03.2023
"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска
Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения группировки ВСУ в Артемовске, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:07
2023-03-14T20:07
2023-03-14T21:36
артемовск
иловайск
дебальцево
владимир зеленский
леонид кучма
олег соскин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения группировки ВСУ в Артемовске, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский, вдумайся, если, не дай бог, случится там Иловайск или Дебальцево, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают? С тобой, с твоей семьей", — заявил эксперт.По его словам, ситуация в Артемовске для Киева критическая: западные союзники задерживают поставки военной техники, а российская армия постепенно сжимает кольцо вокруг города.Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения сил ВСУ в Донбассе. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что ее бойцы практически окружили город.
https://ria.ru/20230314/vsu-1857855484.html
https://ria.ru/20230314/zelenskiy-1857816134.html
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Артемовск, Иловайск, Дебальцево, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина
"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска
Экс-советник Кучмы Соскин предрек Зеленскому расправу после разгрома ВСУ в Артемовске