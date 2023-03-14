https://ria.ru/20230314/zelenskiy-1857882872.html

"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска

"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска - РИА Новости, 14.03.2023

"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска

Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения группировки ВСУ в Артемовске, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T20:07

2023-03-14T20:07

2023-03-14T21:36

артемовск

иловайск

дебальцево

владимир зеленский

леонид кучма

олег соскин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения группировки ВСУ в Артемовске, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский, вдумайся, если, не дай бог, случится там Иловайск или Дебальцево, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают? С тобой, с твоей семьей", — заявил эксперт.По его словам, ситуация в Артемовске для Киева критическая: западные союзники задерживают поставки военной техники, а российская армия постепенно сжимает кольцо вокруг города.Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения сил ВСУ в Донбассе. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что ее бойцы практически окружили город.

https://ria.ru/20230314/vsu-1857855484.html

https://ria.ru/20230314/zelenskiy-1857816134.html

артемовск

иловайск

дебальцево

киев

украина

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артемовск, иловайск, дебальцево, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины, киев, украина