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"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 14.03.2023 (обновлено: 21:36 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/zelenskiy-1857882872.html
"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска
"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска - РИА Новости, 14.03.2023
"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска
Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения группировки ВСУ в Артемовске, заявил бывший советник Леонида Кучмы... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:07
2023-03-14T21:36
артемовск
иловайск
дебальцево
владимир зеленский
леонид кучма
олег соскин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения группировки ВСУ в Артемовске, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский, вдумайся, если, не дай бог, случится там Иловайск или Дебальцево, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают? С тобой, с твоей семьей", — заявил эксперт.По его словам, ситуация в Артемовске для Киева критическая: западные союзники задерживают поставки военной техники, а российская армия постепенно сжимает кольцо вокруг города.Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения сил ВСУ в Донбассе. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что ее бойцы практически окружили город.
https://ria.ru/20230314/vsu-1857855484.html
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артемовск, иловайск, дебальцево, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины, киев, украина
Артемовск, Иловайск, Дебальцево, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина
"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска

Экс-советник Кучмы Соскин предрек Зеленскому расправу после разгрома ВСУ в Артемовске

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить физическая расправа после окружения группировки ВСУ в Артемовске, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Зеленский, вдумайся, если, не дай бог, случится там Иловайск или Дебальцево, ты вообще представляешь последствия для себя? Что с тобой сделают? С тобой, с твоей семьей", — заявил эксперт.
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По его словам, ситуация в Артемовске для Киева критическая: западные союзники задерживают поставки военной техники, а российская армия постепенно сжимает кольцо вокруг города.
«
"Кто отвечать будет за это? (Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр. — Прим. ред.) Сырский? <…> Его на вилы поднимут, это однозначно, если сейчас котел будет", — резюмировал бывший советник Кучмы.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения сил ВСУ в Донбассе. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщал, что ее бойцы практически окружили город.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскИловайскДебальцевоВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаОлег СоскинВооруженные силы УкраиныКиевУкраина
 
 
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