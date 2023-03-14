Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление
Рогов: украинские власти начали переброску боевой авиации на Запорожское направление
© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Режим Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление", — сказал он.
По словам Рогова, речь идет о советских истребителях и вертолетах, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время американцами из Афганистана.
С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.
По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.