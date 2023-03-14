https://ria.ru/20230314/zaporozhe-1857691950.html

Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление

Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление - РИА Новости, 14.03.2023

Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление

Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:28

2023-03-14T08:28

2023-03-14T08:55

специальная военная операция на украине

в мире

киев

запорожская область

украина

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Режим Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление", — сказал он. По словам Рогова, речь идет о советских истребителях и вертолетах, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время американцами из Афганистана. С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230310/rogov-1856909444.html

https://ria.ru/20230314/sunak-1857675621.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, запорожская область, украина, владимир рогов