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Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:28 14.03.2023 (обновлено: 08:55 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/zaporozhe-1857691950.html
Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление
Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление - РИА Новости, 14.03.2023
Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление
Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:28
2023-03-14T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожская область
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. "Режим Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление", — сказал он. По словам Рогова, речь идет о советских истребителях и вертолетах, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время американцами из Афганистана. С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230310/rogov-1856909444.html
https://ria.ru/20230314/sunak-1857675621.html
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в мире, киев, запорожская область, украина, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов
Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление

Рогов: украинские власти начали переброску боевой авиации на Запорожское направление

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Режим Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Рогов: наступление в Запорожской области может стать фатальным для ВСУ
10 марта, 07:51
По словам Рогова, речь идет о советских истребителях и вертолетах, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время американцами из Афганистана.
С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.
По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить атаку.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России сейчас находится более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Премьер Британии призвал "ускорить" западную военную помощь Украине
Вчера, 01:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожская областьУкраинаВладимир Рогов
 
 
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