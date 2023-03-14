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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Ольгинку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Ольгинку натовскими снарядами - РИА Новости, 14.03.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Ольгинку натовскими снарядами
Украинские войска в 22.00 в очередной раз обстреляли Ясиноватую, выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T00:36
2023-03-14T00:36
2023-03-14T00:42
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
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сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Украинские войска в 22.00 в очередной раз обстреляли Ясиноватую, выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... 22.00 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Также отмечается, что накануне в 17.50 пятью "натовскими" снарядами был обстрелян населенный пункт Ольгинка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230313/trevoga-1857671287.html
https://ria.ru/20230313/obstrel-1857668718.html
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Ольгинку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Ясиноватую и Ольгинку, выпущено пять снарядов натовского калибра