"Все бросают и бегут": украинский военный пожаловался на сослуживцев
WP: украинские военные жалуются на неопытных бойцов, которые убегают со своих позиций
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные жалуются на большое число неопытных бойцов в войсках, которые убегают со своих позиций, сообщает газета Washington Post.
"Только у нескольких солдат есть боевой опыт. К сожалению, они все уже мертвы или ранены", - отмечает командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Купол".
Он рассказал о том, что его подразделению ранее пришлось оставить Соледар. По его словам, тогда сотни бойцов просто покинули свои позиции.
Согласно военному, за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения. Теперь он единственный военный профессионал в подразделении, констатирует "Купол".
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"У меня 100 новых солдат. Они не дают мне время подготовить их. Они говорят: "Возьмите их в бой". Они (солдаты) просто все бросают и бегут", - добавил он.
Как считает "Купол", Киев должен уделять больше внимания подготовке бойцов. "Такое ощущение, что все что мы делаем, это даем интервью и говорим людям, что мы уже победили, еще немного, две недели, и мы победим", - сказал он.
Другой военный, солдат по имени Дмитрий, рассказал о том, что некоторые из менее подготовленных бойцов на его позициях в Донбассе боятся выходить из окопов. Из-за интенсивных обстрелов у солдат начинаются панические атаки, добавил он.