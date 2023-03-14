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"Все бросают и бегут": украинский военный пожаловался на сослуживцев - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:24 14.03.2023 (обновлено: 02:26 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/voennyy-1857676773.html
"Все бросают и бегут": украинский военный пожаловался на сослуживцев
"Все бросают и бегут": украинский военный пожаловался на сослуживцев - РИА Новости, 14.03.2023
"Все бросают и бегут": украинский военный пожаловался на сослуживцев
Украинские военные жалуются на большое число неопытных бойцов в войсках, которые убегают со своих позиций, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T02:24
2023-03-14T02:26
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
киев
донбасс
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные жалуются на большое число неопытных бойцов в войсках, которые убегают со своих позиций, сообщает газета Washington Post. "Только у нескольких солдат есть боевой опыт. К сожалению, они все уже мертвы или ранены", - отмечает командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Купол". Он рассказал о том, что его подразделению ранее пришлось оставить Соледар. По его словам, тогда сотни бойцов просто покинули свои позиции. Согласно военному, за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения. Теперь он единственный военный профессионал в подразделении, констатирует "Купол". Как считает "Купол", Киев должен уделять больше внимания подготовке бойцов. "Такое ощущение, что все что мы делаем, это даем интервью и говорим людям, что мы уже победили, еще немного, две недели, и мы победим", - сказал он. Другой военный, солдат по имени Дмитрий, рассказал о том, что некоторые из менее подготовленных бойцов на его позициях в Донбассе боятся выходить из окопов. Из-за интенсивных обстрелов у солдат начинаются панические атаки, добавил он.
https://ria.ru/20230314/voyska-1857674833.html
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в мире, соледар, киев, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Киев, Донбасс
"Все бросают и бегут": украинский военный пожаловался на сослуживцев

WP: украинские военные жалуются на неопытных бойцов, которые убегают со своих позиций

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные жалуются на большое число неопытных бойцов в войсках, которые убегают со своих позиций, сообщает газета Washington Post.
"Только у нескольких солдат есть боевой опыт. К сожалению, они все уже мертвы или ранены", - отмечает командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Купол".
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Он рассказал о том, что его подразделению ранее пришлось оставить Соледар. По его словам, тогда сотни бойцов просто покинули свои позиции.
Согласно военному, за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения. Теперь он единственный военный профессионал в подразделении, констатирует "Купол".
«
"У меня 100 новых солдат. Они не дают мне время подготовить их. Они говорят: "Возьмите их в бой". Они (солдаты) просто все бросают и бегут", - добавил он.
Как считает "Купол", Киев должен уделять больше внимания подготовке бойцов. "Такое ощущение, что все что мы делаем, это даем интервью и говорим людям, что мы уже победили, еще немного, две недели, и мы победим", - сказал он.
Другой военный, солдат по имени Дмитрий, рассказал о том, что некоторые из менее подготовленных бойцов на его позициях в Донбассе боятся выходить из окопов. Из-за интенсивных обстрелов у солдат начинаются панические атаки, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСоледарКиевДонбасс
 
 
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