https://ria.ru/20230314/voennyy-1857676773.html

"Все бросают и бегут": украинский военный пожаловался на сослуживцев

"Все бросают и бегут": украинский военный пожаловался на сослуживцев - РИА Новости, 14.03.2023

"Все бросают и бегут": украинский военный пожаловался на сослуживцев

Украинские военные жалуются на большое число неопытных бойцов в войсках, которые убегают со своих позиций, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T02:24

2023-03-14T02:24

2023-03-14T02:26

специальная военная операция на украине

в мире

соледар

киев

донбасс

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские военные жалуются на большое число неопытных бойцов в войсках, которые убегают со своих позиций, сообщает газета Washington Post. "Только у нескольких солдат есть боевой опыт. К сожалению, они все уже мертвы или ранены", - отмечает командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Купол". Он рассказал о том, что его подразделению ранее пришлось оставить Соледар. По его словам, тогда сотни бойцов просто покинули свои позиции. Согласно военному, за год из 500 солдат его батальона около 100 погибли, а 400 получили ранения. Теперь он единственный военный профессионал в подразделении, констатирует "Купол". Как считает "Купол", Киев должен уделять больше внимания подготовке бойцов. "Такое ощущение, что все что мы делаем, это даем интервью и говорим людям, что мы уже победили, еще немного, две недели, и мы победим", - сказал он. Другой военный, солдат по имени Дмитрий, рассказал о том, что некоторые из менее подготовленных бойцов на его позициях в Донбассе боятся выходить из окопов. Из-за интенсивных обстрелов у солдат начинаются панические атаки, добавил он.

https://ria.ru/20230314/voyska-1857674833.html

https://ria.ru/20230313/zasedanie-1857669273.html

соледар

киев

донбасс

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в мире, соледар, киев, донбасс