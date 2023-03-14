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В продажу поступят около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом - РИА Новости, 14.03.2023
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07:31 14.03.2023 (обновлено: 07:37 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/troyka-1857687519.html
В продажу поступят около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом
В продажу поступят около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом - РИА Новости, 14.03.2023
В продажу поступят около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом
Около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом поступят в продажу в 2023 году, сообщается на портале мэра Москвы. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:31
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технологии
москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом поступят в продажу в 2023 году, сообщается на портале мэра Москвы. Отмечается, что карты с чипами российского производства полностью соответствуют стандартам городского транспорта, поэтому менять или дорабатывать оборудование турникетов не потребуется. "В прошлом году полностью перешли на российский чип в "Тройках". Сейчас ведем работу над внедрением более современного чипа, который позволит запускать еще больше билетных решений", - приводят на портале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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технологии, москва, максим ликсутов
Технологии, Москва, Максим Ликсутов
В продажу поступят около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом

Около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом поступят в продажу в 2023 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир с картой "Тройка"
Пассажир с картой Тройка - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир с картой "Тройка". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом поступят в продажу в 2023 году, сообщается на портале мэра Москвы.
«
"В 2023 году в кассы и автоматы по продаже билетов столичного метрополитена поступит около 6,5 миллиона транспортных карт "Тройка" с отечественным чипом", - говорится на сайте.
Отмечается, что карты с чипами российского производства полностью соответствуют стандартам городского транспорта, поэтому менять или дорабатывать оборудование турникетов не потребуется.
"В прошлом году полностью перешли на российский чип в "Тройках". Сейчас ведем работу над внедрением более современного чипа, который позволит запускать еще больше билетных решений", - приводят на портале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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