https://ria.ru/20230314/troyka-1857687519.html

В продажу поступят около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом

В продажу поступят около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом - РИА Новости, 14.03.2023

В продажу поступят около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом

Около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом поступят в продажу в 2023 году, сообщается на портале мэра Москвы. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T07:31

2023-03-14T07:31

2023-03-14T07:37

технологии

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 6,5 миллиона карт "Тройка" с российским чипом поступят в продажу в 2023 году, сообщается на портале мэра Москвы. Отмечается, что карты с чипами российского производства полностью соответствуют стандартам городского транспорта, поэтому менять или дорабатывать оборудование турникетов не потребуется. "В прошлом году полностью перешли на российский чип в "Тройках". Сейчас ведем работу над внедрением более современного чипа, который позволит запускать еще больше билетных решений", - приводят на портале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20230313/transport-1857639531.html

москва

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технологии, москва, максим ликсутов