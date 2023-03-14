https://ria.ru/20230314/trevoga-1857885438.html
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2023
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в четвертый раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:27
2023-03-14T20:27
2023-03-14T20:48
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в четвертый раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена около 20.10 мск в Киеве, после чего распространилась на остальные регионы.Ранее во вторник тревога уже объявлялась по всей территории страны около 14.00, 15.30 и 17.25 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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украина, в мире, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ
По всей Украине снова объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины четвертый раз за день объявили воздушную тревогу