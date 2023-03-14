https://ria.ru/20230314/trevoga-1857778591.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:06
2023-03-14T14:06
2023-03-14T14:08
специальная военная операция на украине
украина
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным онлайн-карты, воздушная тревога прозвучала около 14.00 мск.Ранее во вторник тревога уже звучала в ряде областей Украины, однако спустя некоторое время власти ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу