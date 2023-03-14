https://ria.ru/20230314/trevoga-1857724600.html

На Украине еще в двух областях объявили воздушную тревогу

На Украине еще в двух областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2023

На Украине еще в двух областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:30

2023-03-14T11:30

2023-03-14T11:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумская область

днепропетровская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее во вторник тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, однако спустя некоторое время ее отменили. По данным онлайн-карты, воздушная тревога в Черниговской и Сумской областях прозвучала практически одновременно - в 10.54 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230314/kiev-1857723685.html

https://ria.ru/20230314/ukraina-1857697145.html

украина

сумская область

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф