https://ria.ru/20230314/tof-1857687210.html

Ракетная ударная группа ТОФ поразила "десантный корабль" у берегов Приморья

Ракетная ударная группа ТОФ поразила "десантный корабль" у берегов Приморья - РИА Новости, 14.03.2023

Ракетная ударная группа ТОФ поразила "десантный корабль" у берегов Приморья

Ракетная катерная ударная группа, состоящая из катеров Р-297 и Р-261, на учении условно поразила десантный корабль в заливе Петра Великого, сообщили в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T07:29

2023-03-14T07:29

2023-03-14T07:29

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Ракетная катерная ударная группа, состоящая из катеров Р-297 и Р-261, на учении условно поразила десантный корабль в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ). По информации пресс-службы, сценарий учения предполагал, что находившийся в заливе вражеский корабль не выходил на связь. Ракетные катера были направлены для обнаружения и уничтожения корабля, на борту которого, согласно легенде, мог быть десант. "Экипажи ракетных катеров Р-297 и Р-261 обнаружили корабль с вероятным морским десантом условного противника на борту и нанесли условное поражение двумя ракетами "Москит". Пуски были выполнены электронным способом без фактического применения ракет", - говорится в сообщении пресс-службы ТОФ. Отмечается, что экипажи катеров также провели тренировки "по радиоэлектронной борьбе и маскировке, по противовоздушной и противодиверсионной обороне, а также по борьбе за живучесть".

https://ria.ru/20230311/tof-1857178893.html

https://ria.ru/20230228/tof-1854751086.html

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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии