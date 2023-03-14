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Ракетная ударная группа ТОФ поразила "десантный корабль" у берегов Приморья - РИА Новости, 14.03.2023
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07:29 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/tof-1857687210.html
Ракетная ударная группа ТОФ поразила "десантный корабль" у берегов Приморья
Ракетная ударная группа ТОФ поразила "десантный корабль" у берегов Приморья - РИА Новости, 14.03.2023
Ракетная ударная группа ТОФ поразила "десантный корабль" у берегов Приморья
Ракетная катерная ударная группа, состоящая из катеров Р-297 и Р-261, на учении условно поразила десантный корабль в заливе Петра Великого, сообщили в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:29
2023-03-14T07:29
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Ракетная катерная ударная группа, состоящая из катеров Р-297 и Р-261, на учении условно поразила десантный корабль в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ). По информации пресс-службы, сценарий учения предполагал, что находившийся в заливе вражеский корабль не выходил на связь. Ракетные катера были направлены для обнаружения и уничтожения корабля, на борту которого, согласно легенде, мог быть десант. "Экипажи ракетных катеров Р-297 и Р-261 обнаружили корабль с вероятным морским десантом условного противника на борту и нанесли условное поражение двумя ракетами "Москит". Пуски были выполнены электронным способом без фактического применения ракет", - говорится в сообщении пресс-службы ТОФ. Отмечается, что экипажи катеров также провели тренировки "по радиоэлектронной борьбе и маскировке, по противовоздушной и противодиверсионной обороне, а также по борьбе за живучесть".
https://ria.ru/20230311/tof-1857178893.html
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безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
Ракетная ударная группа ТОФ поразила "десантный корабль" у берегов Приморья

Ракетная катерная ударная группа ТОФ условно поразила десантный корабль на учении

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорабль Тихоокеанского флота РФ
Корабль Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корабль Тихоокеанского флота РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Ракетная катерная ударная группа, состоящая из катеров Р-297 и Р-261, на учении условно поразила десантный корабль в заливе Петра Великого, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).
По информации пресс-службы, сценарий учения предполагал, что находившийся в заливе вражеский корабль не выходил на связь. Ракетные катера были направлены для обнаружения и уничтожения корабля, на борту которого, согласно легенде, мог быть десант.
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"Экипажи ракетных катеров Р-297 и Р-261 обнаружили корабль с вероятным морским десантом условного противника на борту и нанесли условное поражение двумя ракетами "Москит". Пуски были выполнены электронным способом без фактического применения ракет", - говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.
Отмечается, что экипажи катеров также провели тренировки "по радиоэлектронной борьбе и маскировке, по противовоздушной и противодиверсионной обороне, а также по борьбе за живучесть".
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БезопасностьТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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