Анкара высоко оценила шаги сторон по продлению зерновой сделки
Минобороны Турции высоко оценило шаги сторон по продлению зерновой сделки
Колосья ржи. Архивное фото
АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции заявило, что высоко оценивает шаги сторон по продлению "зерновой сделки", переговоры и координация продолжается.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.
"Шаги, предпринятые сторонами для продления инициативы, высоко оцениваются. Вместе с тем, в соответствии с поручением нашего президента, министр (Хулуси Акар – ред.) продолжает переговоры и координацию со своими коллегами, а соответствующие ведомства продолжают переговоры и координацию между собой в целях продолжения деятельности зерновой инициативы, которая до сих пор успешно осуществлялась в координации, и ее продления в соответствии с соглашением с учетом требований сторон", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.