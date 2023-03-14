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Анкара высоко оценила шаги сторон по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 14.03.2023
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11:47 14.03.2023 (обновлено: 12:09 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/sdelka-1857732322.html
Анкара высоко оценила шаги сторон по продлению зерновой сделки
Анкара высоко оценила шаги сторон по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 14.03.2023
Анкара высоко оценила шаги сторон по продлению зерновой сделки
Министерство национальной обороны Турции заявило, что высоко оценивает шаги сторон по продлению "зерновой сделки", переговоры и координация продолжается. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:47
2023-03-14T12:09
анкара (провинция)
турция
в мире
россия
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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции заявило, что высоко оценивает шаги сторон по продлению "зерновой сделки", переговоры и координация продолжается.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса."Шаги, предпринятые сторонами для продления инициативы, высоко оцениваются. Вместе с тем, в соответствии с поручением нашего президента, министр (Хулуси Акар – ред.) продолжает переговоры и координацию со своими коллегами, а соответствующие ведомства продолжают переговоры и координацию между собой в целях продолжения деятельности зерновой инициативы, которая до сих пор успешно осуществлялась в координации, и ее продления в соответствии с соглашением с учетом требований сторон", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230221/zerno-1853393684.html
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анкара (провинция), турция, в мире, россия
Анкара (провинция), Турция, В мире, Россия
Анкара высоко оценила шаги сторон по продлению зерновой сделки

Минобороны Турции высоко оценило шаги сторон по продлению зерновой сделки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКолосья ржи
Колосья ржи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции заявило, что высоко оценивает шаги сторон по продлению "зерновой сделки", переговоры и координация продолжается.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.
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"Шаги, предпринятые сторонами для продления инициативы, высоко оцениваются. Вместе с тем, в соответствии с поручением нашего президента, министр (Хулуси Акар – ред.) продолжает переговоры и координацию со своими коллегами, а соответствующие ведомства продолжают переговоры и координацию между собой в целях продолжения деятельности зерновой инициативы, которая до сих пор успешно осуществлялась в координации, и ее продления в соответствии с соглашением с учетом требований сторон", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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