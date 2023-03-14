https://ria.ru/20230314/sdelka-1857711226.html

В МИД прокомментировали возможность продления зерновой сделки

В МИД прокомментировали возможность продления зерновой сделки - РИА Новости, 14.03.2023

В МИД прокомментировали возможность продления зерновой сделки

РФ будет добиваться снятия всех рестрикций для экспорта сельхозпродукции на мировые рынки, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:51

2023-03-14T10:51

2023-03-14T11:36

экономика

россия

александр грушко

оон

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762278930_0:68:3147:1838_1920x0_80_0_0_03d67a1d7ea3d7e1a51e94e4d1967cc7.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. РФ будет добиваться снятия всех рестрикций для экспорта сельхозпродукции на мировые рынки, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Процесс, который ведёт организация ООН, идёт, движется, но крайне медленно, и он удовлетворить нас не может ни с точки зрения тех результатов, которые были достигнуты сегодня на этом треке, но и с точки зрения тех обязательств, которые брала на себя ООН при подписании этого стамбульского пакета", - сказал он журналистам."Формально переговоры по сделке продолжаются... Ещё раз подчеркну, главное для нас - это полное выполнение тех обещаний, которые были взяты на себя их стороной. В этом смысле ничего не меняется для нас, мы будем упорно работать и заставлять наших партнёров выполнить взятые на себя обязательства", - подчеркнул Грушко.

https://ria.ru/20230314/sdelka-1857713648.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, александр грушко, оон, зерновая сделка