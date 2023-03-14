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В МИД прокомментировали возможность продления зерновой сделки - РИА Новости, 14.03.2023
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10:51 14.03.2023 (обновлено: 11:36 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/sdelka-1857711226.html
В МИД прокомментировали возможность продления зерновой сделки
В МИД прокомментировали возможность продления зерновой сделки - РИА Новости, 14.03.2023
В МИД прокомментировали возможность продления зерновой сделки
РФ будет добиваться снятия всех рестрикций для экспорта сельхозпродукции на мировые рынки, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:51
2023-03-14T11:36
экономика
россия
александр грушко
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. РФ будет добиваться снятия всех рестрикций для экспорта сельхозпродукции на мировые рынки, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Процесс, который ведёт организация ООН, идёт, движется, но крайне медленно, и он удовлетворить нас не может ни с точки зрения тех результатов, которые были достигнуты сегодня на этом треке, но и с точки зрения тех обязательств, которые брала на себя ООН при подписании этого стамбульского пакета", - сказал он журналистам."Формально переговоры по сделке продолжаются... Ещё раз подчеркну, главное для нас - это полное выполнение тех обещаний, которые были взяты на себя их стороной. В этом смысле ничего не меняется для нас, мы будем упорно работать и заставлять наших партнёров выполнить взятые на себя обязательства", - подчеркнул Грушко.
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экономика, россия, александр грушко, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Александр Грушко, ООН, зерновая сделка
В МИД прокомментировали возможность продления зерновой сделки

Грушко: Россия намерена добиваться от партнеров по зерновой сделке исполнения обязательств

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. РФ будет добиваться снятия всех рестрикций для экспорта сельхозпродукции на мировые рынки, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Процесс, который ведёт организация ООН, идёт, движется, но крайне медленно, и он удовлетворить нас не может ни с точки зрения тех результатов, которые были достигнуты сегодня на этом треке, но и с точки зрения тех обязательств, которые брала на себя ООН при подписании этого стамбульского пакета", - сказал он журналистам.
"Формально переговоры по сделке продолжаются... Ещё раз подчеркну, главное для нас - это полное выполнение тех обещаний, которые были взяты на себя их стороной. В этом смысле ничего не меняется для нас, мы будем упорно работать и заставлять наших партнёров выполнить взятые на себя обязательства", - подчеркнул Грушко.
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Вчера, 11:02
 
ЭкономикаРоссияАлександр ГрушкоООНзерновая сделка
 
 
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