https://ria.ru/20230314/povestki-1857893228.html
Воронежские власти объяснили возобновление вручения повесток
Воронежские власти объяснили возобновление вручения повесток - РИА Новости, 14.03.2023
Воронежские власти объяснили возобновление вручения повесток
Вручение жителям Воронежской области повесток в военкоматы необходимо для актуализации базы данных, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:32
2023-03-14T21:32
2023-03-14T21:55
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. Вручение жителям Воронежской области повесток в военкоматы необходимо для актуализации базы данных, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.В публикации указано, что это единственная цель мероприятий, организованных областным Военным комиссариатом и администрациями муниципалитетов.Повестки будут вручать преимущественно по месту проживания граждан и их работы.По словам региональных властей, работодателям следует отпустить сотрудников, получивших повестки, они вернутся к выполнению обязанностей после посещения военкоматов.
https://ria.ru/20230310/mobilizatsiya-1857146210.html
https://ria.ru/20221018/bezopasnost-1824763175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронежская область, общество, россия
Воронежская область, Общество, Россия
Воронежские власти объяснили возобновление вручения повесток
Воронежские власти объяснили вручение повесток жителям региона уточнением данных
ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости.
Вручение жителям Воронежской области повесток в военкоматы необходимо для актуализации базы данных, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале
.
В публикации указано, что это единственная цель мероприятий, организованных областным Военным комиссариатом и администрациями муниципалитетов.
Минобороны не планирует дополнительных мероприятий по частичной мобилизации
Повестки будут вручать преимущественно по месту проживания граждан и их работы.
По словам региональных властей, работодателям следует отпустить сотрудников, получивших повестки, они вернутся к выполнению обязанностей после посещения военкоматов.
Получивший повестку депутат думы Владивостока обратился к россиянам