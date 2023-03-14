Рейтинг@Mail.ru
Воронежские власти объяснили возобновление вручения повесток - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 14.03.2023 (обновлено: 21:55 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/povestki-1857893228.html
Воронежские власти объяснили возобновление вручения повесток
Воронежские власти объяснили возобновление вручения повесток - РИА Новости, 14.03.2023
Воронежские власти объяснили возобновление вручения повесток
Вручение жителям Воронежской области повесток в военкоматы необходимо для актуализации базы данных, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:32
2023-03-14T21:55
воронежская область
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820099810_0:146:2955:1808_1920x0_80_0_0_c10c729f864dcfbe308a6af81b40b3f6.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. Вручение жителям Воронежской области повесток в военкоматы необходимо для актуализации базы данных, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.В публикации указано, что это единственная цель мероприятий, организованных областным Военным комиссариатом и администрациями муниципалитетов.Повестки будут вручать преимущественно по месту проживания граждан и их работы.По словам региональных властей, работодателям следует отпустить сотрудников, получивших повестки, они вернутся к выполнению обязанностей после посещения военкоматов.
https://ria.ru/20230310/mobilizatsiya-1857146210.html
https://ria.ru/20221018/bezopasnost-1824763175.html
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820099810_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_754c65fdb7c5e81e8571f325a0620942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, общество, россия
Воронежская область, Общество, Россия
Воронежские власти объяснили возобновление вручения повесток

Воронежские власти объяснили вручение повесток жителям региона уточнением данных

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. Вручение жителям Воронежской области повесток в военкоматы необходимо для актуализации базы данных, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
В публикации указано, что это единственная цель мероприятий, организованных областным Военным комиссариатом и администрациями муниципалитетов.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Минобороны не планирует дополнительных мероприятий по частичной мобилизации
10 марта, 21:05
Повестки будут вручать преимущественно по месту проживания граждан и их работы.
По словам региональных властей, работодателям следует отпустить сотрудников, получивших повестки, они вернутся к выполнению обязанностей после посещения военкоматов.
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Получивший повестку депутат думы Владивостока обратился к россиянам
18 октября 2022, 03:32
 
Воронежская областьОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала