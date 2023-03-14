https://ria.ru/20230314/povestki-1857893228.html

Воронежские власти объяснили возобновление вручения повесток

Воронежские власти объяснили возобновление вручения повесток - РИА Новости, 14.03.2023

Воронежские власти объяснили возобновление вручения повесток

Вручение жителям Воронежской области повесток в военкоматы необходимо для актуализации базы данных, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T21:32

2023-03-14T21:32

2023-03-14T21:55

воронежская область

общество

россия

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ВОРОНЕЖ, 14 мар — РИА Новости. Вручение жителям Воронежской области повесток в военкоматы необходимо для актуализации базы данных, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.В публикации указано, что это единственная цель мероприятий, организованных областным Военным комиссариатом и администрациями муниципалитетов.Повестки будут вручать преимущественно по месту проживания граждан и их работы.По словам региональных властей, работодателям следует отпустить сотрудников, получивших повестки, они вернутся к выполнению обязанностей после посещения военкоматов.

https://ria.ru/20230310/mobilizatsiya-1857146210.html

https://ria.ru/20221018/bezopasnost-1824763175.html

воронежская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронежская область, общество, россия