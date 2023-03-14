Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе возросло до трех - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 14.03.2023 (обновлено: 21:49 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/postradavshie-1857894617.html
Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе возросло до трех
Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе возросло до трех - РИА Новости, 14.03.2023
Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе возросло до трех
Количество пострадавших в результате взрыва автомобиля в Мелитополе возросло до трех, сообщает администрация Запорожской области. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:40
2023-03-14T21:49
специальная военная операция на украине
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857887515_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_317809a2c6f7fbb8fc4165a80dac038d.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрыва автомобиля в Мелитополе возросло до трех, сообщает администрация Запорожской области. Во вторник вечером в центре Мелитополя на улице Кирова во дворе жилого жома взорвался автомобиль. По данным местных властей, двое пострадавших были госпитализированы. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал случившееся терактом. Рогов уточнил, что среди пострадавших есть ребенок. По данным властей, автомобиль принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу, это было покушением на его жизнь.
https://ria.ru/20230213/skhron-1851637527.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сотрудники МВД и следователи на месте взрыва в Мелитополе
На месте взрыва в центре Мелитополя работают криминалисты
2023-03-14T21:40
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857887515_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1c9f592eff9d2206b50f579afb365ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, владимир рогов, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область, Происшествия
Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе возросло до трех

Власти Запорожской области: число пострадавших при взрыве в Мелитополе возросло до трех

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрыва автомобиля в Мелитополе возросло до трех, сообщает администрация Запорожской области.
Во вторник вечером в центре Мелитополя на улице Кирова во дворе жилого жома взорвался автомобиль. По данным местных властей, двое пострадавших были госпитализированы. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал случившееся терактом.
«
"В результате взрыва автомобиля пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в Telegram-канале администрации региона.
Рогов уточнил, что среди пострадавших есть ребенок.
По данным властей, автомобиль принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу, это было покушением на его жизнь.
Сотрудник Росгвардии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
В пригороде Мелитополя нашли схрон с боеприпасами
13 февраля, 11:09
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВладимир РоговЗапорожская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала