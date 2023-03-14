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Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе возросло до трех

Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе возросло до трех - РИА Новости, 14.03.2023

Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе возросло до трех

Количество пострадавших в результате взрыва автомобиля в Мелитополе возросло до трех, сообщает администрация Запорожской области. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T21:40

2023-03-14T21:40

2023-03-14T21:49

специальная военная операция на украине

мелитополь

владимир рогов

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрыва автомобиля в Мелитополе возросло до трех, сообщает администрация Запорожской области. Во вторник вечером в центре Мелитополя на улице Кирова во дворе жилого жома взорвался автомобиль. По данным местных властей, двое пострадавших были госпитализированы. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал случившееся терактом. Рогов уточнил, что среди пострадавших есть ребенок. По данным властей, автомобиль принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу, это было покушением на его жизнь.

https://ria.ru/20230213/skhron-1851637527.html

мелитополь

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Сотрудники МВД и следователи на месте взрыва в Мелитополе На месте взрыва в центре Мелитополя работают криминалисты 2023-03-14T21:40 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мелитополь, владимир рогов, запорожская область, происшествия