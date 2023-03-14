https://ria.ru/20230314/postradavshie-1857894617.html
Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе возросло до трех
Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе возросло до трех - РИА Новости, 14.03.2023
Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе возросло до трех
Количество пострадавших в результате взрыва автомобиля в Мелитополе возросло до трех, сообщает администрация Запорожской области. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:40
2023-03-14T21:40
2023-03-14T21:49
специальная военная операция на украине
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрыва автомобиля в Мелитополе возросло до трех, сообщает администрация Запорожской области. Во вторник вечером в центре Мелитополя на улице Кирова во дворе жилого жома взорвался автомобиль. По данным местных властей, двое пострадавших были госпитализированы. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал случившееся терактом. Рогов уточнил, что среди пострадавших есть ребенок. По данным властей, автомобиль принадлежал руководителю муниципального транспортного предприятия Ивану Ткачу, это было покушением на его жизнь.
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Сотрудники МВД и следователи на месте взрыва в Мелитополе
На месте взрыва в центре Мелитополя работают криминалисты
2023-03-14T21:40
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мелитополь, владимир рогов, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область, Происшествия
Число пострадавших при взрыве автомобиля в Мелитополе возросло до трех
Власти Запорожской области: число пострадавших при взрыве в Мелитополе возросло до трех