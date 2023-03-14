https://ria.ru/20230314/politseyskiy-1857871784.html
В Кирове полицейский два года избивал сожительницу
В Кирове полицейский два года избивал сожительницу - РИА Новости, 14.03.2023
В Кирове полицейский два года избивал сожительницу
Лейтенант полиции в Кирове два года избивал сожительницу, после того, как об этом стало известно, его задержали и уволили из правоохранительных органов,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:07
2023-03-14T19:07
2023-03-14T19:07
происшествия
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россия
кировская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Лейтенант полиции в Кирове два года избивал сожительницу, после того, как об этом стало известно, его задержали и уволили из правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Кировской области. По данным ведомства, мужчина 1995 года рождения на протяжении 2022-2023 годов в ходе возникавших на бытовой почве конфликтов наносил побои сожительнице. При этом женщина в правоохранительные органы не обращалась. "Факты противоправных действий были выявлены оперативниками собственной безопасности УМВД России по Кировской области. Также выяснилось, что задержанный является сотрудником УМВД России по городу Кирову, лейтенантом полиции", - сообщили в пресс-службе. Собранные полицейскими материалы были направлены в следственные органы. Собеседник агентства также сообщил агентству о задержанном, что "из органов он уволен".
https://ria.ru/20230309/otnosheniya-1856697525.html
https://ria.ru/20230228/mvd-1854938927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, россия, кировская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
Происшествия, Киров, Россия, Кировская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция
В Кирове полицейский два года избивал сожительницу
В Кирове задержали лейтенанта полиции, который два года избивал сожительницу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Лейтенант полиции в Кирове два года избивал сожительницу, после того, как об этом стало известно, его задержали и уволили из правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Кировской области.
По данным ведомства, мужчина 1995 года рождения на протяжении 2022-2023 годов в ходе возникавших на бытовой почве конфликтов наносил побои сожительнице. При этом женщина в правоохранительные органы не обращалась.
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"Факты противоправных действий были выявлены оперативниками собственной безопасности УМВД России по Кировской области. Также выяснилось, что задержанный является сотрудником УМВД России по городу Кирову, лейтенантом полиции", - сообщили в пресс-службе.
Собранные полицейскими материалы были направлены в следственные органы.
Собеседник агентства также сообщил агентству о задержанном, что "из органов он уволен".
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