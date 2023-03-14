https://ria.ru/20230314/pogoda-1857690732.html

Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 14.03.2023

Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Госавтоинспекция Москвы на фоне снегопада призвала водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, сообщает ведомство. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:17

2023-03-14T08:17

2023-03-14T08:17

общество

москва

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы на фоне снегопада призвала водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, сообщает ведомство. Ранее столичный комплекс городского хозяйства проинформировал об ухудшении погоды во вторник. По прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег, мокрый снег, дождь, возможно образование гололедицы. Также возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. "Госавтоинспекция Москвы призывает участников дорожного движения быть внимательными из-за погодных условий. Водителям рекомендуем выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и маневров", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Пешеходам порекомендовали переходить дорогу только в установленных местах, а также обеспечить видимость на дорогах.

https://ria.ru/20230312/zdorove-1857330166.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва