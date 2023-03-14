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Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 14.03.2023
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08:17 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/pogoda-1857690732.html
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 14.03.2023
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды
Госавтоинспекция Москвы на фоне снегопада призвала водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, сообщает ведомство. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:17
2023-03-14T08:17
общество
москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы на фоне снегопада призвала водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, сообщает ведомство. Ранее столичный комплекс городского хозяйства проинформировал об ухудшении погоды во вторник. По прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег, мокрый снег, дождь, возможно образование гололедицы. Также возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. "Госавтоинспекция Москвы призывает участников дорожного движения быть внимательными из-за погодных условий. Водителям рекомендуем выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и маневров", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Пешеходам порекомендовали переходить дорогу только в установленных местах, а также обеспечить видимость на дорогах.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды

Госавтоинспекция призвала москвичей быть внимательными на дорогах из-за непогоды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы на фоне снегопада призвала водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, сообщает ведомство.
Ранее столичный комплекс городского хозяйства проинформировал об ухудшении погоды во вторник. По прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег, мокрый снег, дождь, возможно образование гололедицы. Также возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.
"Госавтоинспекция Москвы призывает участников дорожного движения быть внимательными из-за погодных условий. Водителям рекомендуем выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и маневров", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Пешеходам порекомендовали переходить дорогу только в установленных местах, а также обеспечить видимость на дорогах.
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