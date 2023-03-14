Москвичей призвали быть внимательными на дорогах из-за непогоды
Госавтоинспекция призвала москвичей быть внимательными на дорогах из-за непогоды
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы на фоне снегопада призвала водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, сообщает ведомство.
Ранее столичный комплекс городского хозяйства проинформировал об ухудшении погоды во вторник. По прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег, мокрый снег, дождь, возможно образование гололедицы. Также возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.
"Госавтоинспекция Москвы призывает участников дорожного движения быть внимательными из-за погодных условий. Водителям рекомендуем выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и маневров", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Пешеходам порекомендовали переходить дорогу только в установленных местах, а также обеспечить видимость на дорогах.