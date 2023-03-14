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Патриарх Кирилл приветствовал создание Международного движения русофилов - РИА Новости, 14.03.2023
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Религия
 
16:12 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/patriarkh-1857815636.html
Патриарх Кирилл приветствовал создание Международного движения русофилов
Патриарх Кирилл приветствовал создание Международного движения русофилов - РИА Новости, 14.03.2023
Патриарх Кирилл приветствовал создание Международного движения русофилов
Участники Международного движения русофилов могут стать защитниками традиционных ценностей в мире, что особенно важно на фоне "воинствующего секуляризма,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:12
2023-03-14T16:12
религия
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россия
сша
патриарх кирилл (владимир гундяев)
сергей лавров
константин малофеев
русская православная церковь
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Участники Международного движения русофилов могут стать защитниками традиционных ценностей в мире, что особенно важно на фоне "воинствующего секуляризма, нравственного релятивизма, чувства национального превосходства и откровенной русофобии", заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Представители более чем сорока стран мира, в том числе США, а также из ЕС, Африки и Азии, собирались в Москве во вторник на учредительном съезде (конгрессе) Международного движения русофилов. Перед собравшимися выступили глава МИД РФ Сергей Лавров, зампредседателя Всемирного русского народного собора Константин Малофеев и другие."Сердечно приветствую всех вас — участников и гостей учредительного конгресса Международного движения русофилов. Рад, что сегодня в Москве собрались люди, искренне любящие Россию, ее многовековую культуру и русский язык. В условиях стоящих перед современным обществом серьезных вызовов, таких как воинствующий секуляризм, нравственный релятивизм, чувство национального превосходства и откровенная русофобия, защитники традиционных ценностей как никогда должны чувствовать поддержку единомышленников. Это необходимо, чтобы сообща отстаивать истину, заключающуюся в праве человека оставаться самим собой, сохранять веру и традиции предков", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводятся на сайте Русской православной церкви.По его словам, Русская православная церковь "была и остается деятельным участником диалога с представителями различных религий и культур"."Мы призваны ценить наше многообразие и вместе беречь непреходящие духовно-нравственные ценности. Рад, что люди из разных стран мира сегодня выражают готовность сообща строить справедливый мир, основанный на взаимном уважении и любви к ближнему", - заключил патриарх.
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москва, россия, сша, патриарх кирилл (владимир гундяев), сергей лавров, константин малофеев, русская православная церковь, евросоюз, религия
Религия, Москва, Россия, США, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Сергей Лавров, Константин Малофеев, Русская православная церковь, Евросоюз, Религия
Патриарх Кирилл приветствовал создание Международного движения русофилов

Патриарх: Международное движение русофилов может служить защите традиционных ценностей

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Участники Международного движения русофилов могут стать защитниками традиционных ценностей в мире, что особенно важно на фоне "воинствующего секуляризма, нравственного релятивизма, чувства национального превосходства и откровенной русофобии", заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Представители более чем сорока стран мира, в том числе США, а также из ЕС, Африки и Азии, собирались в Москве во вторник на учредительном съезде (конгрессе) Международного движения русофилов. Перед собравшимися выступили глава МИД РФ Сергей Лавров, зампредседателя Всемирного русского народного собора Константин Малофеев и другие.
"Сердечно приветствую всех вас — участников и гостей учредительного конгресса Международного движения русофилов. Рад, что сегодня в Москве собрались люди, искренне любящие Россию, ее многовековую культуру и русский язык. В условиях стоящих перед современным обществом серьезных вызовов, таких как воинствующий секуляризм, нравственный релятивизм, чувство национального превосходства и откровенная русофобия, защитники традиционных ценностей как никогда должны чувствовать поддержку единомышленников. Это необходимо, чтобы сообща отстаивать истину, заключающуюся в праве человека оставаться самим собой, сохранять веру и традиции предков", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводятся на сайте Русской православной церкви.
По его словам, Русская православная церковь "была и остается деятельным участником диалога с представителями различных религий и культур".
"Мы призваны ценить наше многообразие и вместе беречь непреходящие духовно-нравственные ценности. Рад, что люди из разных стран мира сегодня выражают готовность сообща строить справедливый мир, основанный на взаимном уважении и любви к ближнему", - заключил патриарх.
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Патриарх Кирилл отметил значительный вклад папы Франциска в диалог религий
13 марта, 19:04
 
РелигияМоскваРоссияСШАПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Сергей ЛавровКонстантин МалофеевРусская православная церковьЕвросоюзРелигия
 
 
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