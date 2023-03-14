https://ria.ru/20230314/patriarkh-1857815636.html

Патриарх Кирилл приветствовал создание Международного движения русофилов

Патриарх Кирилл приветствовал создание Международного движения русофилов - РИА Новости, 14.03.2023

Патриарх Кирилл приветствовал создание Международного движения русофилов

Участники Международного движения русофилов могут стать защитниками традиционных ценностей в мире, что особенно важно на фоне "воинствующего секуляризма,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:12

2023-03-14T16:12

2023-03-14T16:12

религия

москва

россия

сша

патриарх кирилл (владимир гундяев)

сергей лавров

константин малофеев

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Участники Международного движения русофилов могут стать защитниками традиционных ценностей в мире, что особенно важно на фоне "воинствующего секуляризма, нравственного релятивизма, чувства национального превосходства и откровенной русофобии", заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Представители более чем сорока стран мира, в том числе США, а также из ЕС, Африки и Азии, собирались в Москве во вторник на учредительном съезде (конгрессе) Международного движения русофилов. Перед собравшимися выступили глава МИД РФ Сергей Лавров, зампредседателя Всемирного русского народного собора Константин Малофеев и другие."Сердечно приветствую всех вас — участников и гостей учредительного конгресса Международного движения русофилов. Рад, что сегодня в Москве собрались люди, искренне любящие Россию, ее многовековую культуру и русский язык. В условиях стоящих перед современным обществом серьезных вызовов, таких как воинствующий секуляризм, нравственный релятивизм, чувство национального превосходства и откровенная русофобия, защитники традиционных ценностей как никогда должны чувствовать поддержку единомышленников. Это необходимо, чтобы сообща отстаивать истину, заключающуюся в праве человека оставаться самим собой, сохранять веру и традиции предков", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводятся на сайте Русской православной церкви.По его словам, Русская православная церковь "была и остается деятельным участником диалога с представителями различных религий и культур"."Мы призваны ценить наше многообразие и вместе беречь непреходящие духовно-нравственные ценности. Рад, что люди из разных стран мира сегодня выражают готовность сообща строить справедливый мир, основанный на взаимном уважении и любви к ближнему", - заключил патриарх.

https://ria.ru/20230313/religiy-1857625508.html

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Никита Бизин

москва, россия, сша, патриарх кирилл (владимир гундяев), сергей лавров, константин малофеев, русская православная церковь, евросоюз, религия