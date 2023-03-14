Патриарх Кирилл приветствовал создание Международного движения русофилов
Патриарх: Международное движение русофилов может служить защите традиционных ценностей
© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл перед встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Участники Международного движения русофилов могут стать защитниками традиционных ценностей в мире, что особенно важно на фоне "воинствующего секуляризма, нравственного релятивизма, чувства национального превосходства и откровенной русофобии", заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Представители более чем сорока стран мира, в том числе США, а также из ЕС, Африки и Азии, собирались в Москве во вторник на учредительном съезде (конгрессе) Международного движения русофилов. Перед собравшимися выступили глава МИД РФ Сергей Лавров, зампредседателя Всемирного русского народного собора Константин Малофеев и другие.
"Сердечно приветствую всех вас — участников и гостей учредительного конгресса Международного движения русофилов. Рад, что сегодня в Москве собрались люди, искренне любящие Россию, ее многовековую культуру и русский язык. В условиях стоящих перед современным обществом серьезных вызовов, таких как воинствующий секуляризм, нравственный релятивизм, чувство национального превосходства и откровенная русофобия, защитники традиционных ценностей как никогда должны чувствовать поддержку единомышленников. Это необходимо, чтобы сообща отстаивать истину, заключающуюся в праве человека оставаться самим собой, сохранять веру и традиции предков", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводятся на сайте Русской православной церкви.
По его словам, Русская православная церковь "была и остается деятельным участником диалога с представителями различных религий и культур".
"Мы призваны ценить наше многообразие и вместе беречь непреходящие духовно-нравственные ценности. Рад, что люди из разных стран мира сегодня выражают готовность сообща строить справедливый мир, основанный на взаимном уважении и любви к ближнему", - заключил патриарх.