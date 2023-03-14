https://ria.ru/20230314/mus-1857863919.html

Адвокат объяснил, почему решения суда в Гааге не распространяются на Россию

Адвокат объяснил, почему решения суда в Гааге не распространяются на Россию - РИА Новости, 14.03.2023

Адвокат объяснил, почему решения суда в Гааге не распространяются на Россию

Подчинение юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для государств добровольное, а Россия не ратифицировала соответствующий протокол, объяснил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:32

2023-03-14T18:32

2023-03-14T18:32

в мире

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россия

дмитрий аграновский

оон

международный уголовный суд

украина

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подчинение юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для государств добровольное, а Россия не ратифицировала соответствующий протокол, объяснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" России на Украине. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность. В списке обвинений значатся "нанесение ударов по гражданской инфраструктуре" и "похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает этот суд и его юрисдикцию. "Юрисдикция МУС не распространяется на Россию - мы подписали соответствующий протокол, но не ратифицировали его в парламенте, а затем отозвали подпись. Участие в таких институтах для государств - добровольное. Единственный случай принудительного распространения на государство - это создание суда единогласным решением Совета Безопасности ООН", - сказал адвокат, напомнив, что Россия входит в Совет Безопасности. По его словам, это единственный способ для международного суда судить граждан какого-либо государства без согласия этого государства. Аграновский напомнил, что в деятельности МУС также отказались участвовать США, Китай, Израиль и ряд других стран, поэтому его нельзя назвать "действующим рычагом международного правосудия". "Помимо этого, МУС - орган враждебных государств. Но нам надо отвечать в той же манере и создать действующий трибунал для представителей киевской власти. Думаю, Следственный комитет уже набрал достаточно доказательств, да и мы сами видели примеры расстрела пленных и так далее", - добавил адвокат.

https://ria.ru/20230313/niderlandy-1857625012.html

https://ria.ru/20230313/pravosudie-1857666934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, гаага, россия, дмитрий аграновский, оон, международный уголовный суд, украина