https://ria.ru/20230314/mus-1857863919.html
Адвокат объяснил, почему решения суда в Гааге не распространяются на Россию
Адвокат объяснил, почему решения суда в Гааге не распространяются на Россию - РИА Новости, 14.03.2023
Адвокат объяснил, почему решения суда в Гааге не распространяются на Россию
Подчинение юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для государств добровольное, а Россия не ратифицировала соответствующий протокол, объяснил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:32
2023-03-14T18:32
2023-03-14T18:32
в мире
гаага
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дмитрий аграновский
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международный уголовный суд
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подчинение юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для государств добровольное, а Россия не ратифицировала соответствующий протокол, объяснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский. Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" России на Украине. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность. В списке обвинений значатся "нанесение ударов по гражданской инфраструктуре" и "похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает этот суд и его юрисдикцию. "Юрисдикция МУС не распространяется на Россию - мы подписали соответствующий протокол, но не ратифицировали его в парламенте, а затем отозвали подпись. Участие в таких институтах для государств - добровольное. Единственный случай принудительного распространения на государство - это создание суда единогласным решением Совета Безопасности ООН", - сказал адвокат, напомнив, что Россия входит в Совет Безопасности. По его словам, это единственный способ для международного суда судить граждан какого-либо государства без согласия этого государства. Аграновский напомнил, что в деятельности МУС также отказались участвовать США, Китай, Израиль и ряд других стран, поэтому его нельзя назвать "действующим рычагом международного правосудия". "Помимо этого, МУС - орган враждебных государств. Но нам надо отвечать в той же манере и создать действующий трибунал для представителей киевской власти. Думаю, Следственный комитет уже набрал достаточно доказательств, да и мы сами видели примеры расстрела пленных и так далее", - добавил адвокат.
https://ria.ru/20230313/niderlandy-1857625012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, гаага, россия, дмитрий аграновский, оон, международный уголовный суд, украина
В мире, Гаага, Россия, Дмитрий Аграновский, ООН, Международный уголовный суд, Украина
Адвокат объяснил, почему решения суда в Гааге не распространяются на Россию
Адвокат Аграновский: Россия не ратифицировала протокол о подчинении юрисдикции МУС в Гааге
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подчинение юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для государств добровольное, а Россия не ратифицировала соответствующий протокол, объяснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" России на Украине
. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность. В списке обвинений значатся "нанесение ударов по гражданской инфраструктуре" и "похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Россия не признает этот суд и его юрисдикцию.
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"Юрисдикция МУС не распространяется на Россию - мы подписали соответствующий протокол, но не ратифицировали его в парламенте, а затем отозвали подпись. Участие в таких институтах для государств - добровольное. Единственный случай принудительного распространения на государство - это создание суда единогласным решением Совета Безопасности ООН
", - сказал адвокат, напомнив, что Россия входит в Совет Безопасности.
По его словам, это единственный способ для международного суда судить граждан какого-либо государства без согласия этого государства.
Аграновский напомнил, что в деятельности МУС также отказались участвовать США, Китай, Израиль и ряд других стран, поэтому его нельзя назвать "действующим рычагом международного правосудия".
"Помимо этого, МУС - орган враждебных государств. Но нам надо отвечать в той же манере и создать действующий трибунал для представителей киевской власти. Думаю, Следственный комитет уже набрал достаточно доказательств, да и мы сами видели примеры расстрела пленных и так далее", - добавил адвокат.
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