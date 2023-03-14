https://ria.ru/20230314/krakh-1857720093.html

СМИ узнали о главном страхе Байдена

СМИ узнали о главном страхе Байдена - РИА Новости, 14.03.2023

СМИ узнали о главном страхе Байдена

Банковская паника после краха Silicon Valley может дестабилизировать финансовую отрасль Соединенных Штатов, написал обозреватель Ник Рейнольдс в статье... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:20

2023-03-14T11:20

2023-03-14T16:21

сша

джо байден

банкротство silicon valley bank

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Банковская паника после краха Silicon Valley может дестабилизировать финансовую отрасль Соединенных Штатов, написал обозреватель Ник Рейнольдс в статье Newsweek."Это то, что не хочет видеть ни один глава государства", — посчитали опрошенные для материала эксперты.Филиалы Silicon Valley еще не успели начать работу, как рядом с ними уже начали собираться очереди клиентов, желающих снять или перевести свои деньги после краха банка и его передачи Федеральной корпорации страхования вкладов, сообщил автор материала.Как указали опрошенные эксперты, подобное явление называется "банковской паникой", когда держатели счетов в банке пытаются как можно быстрее забрать из него деньги, пока еще есть такая возможность. В результате такой "паники" может дестабилизироваться американская финансовая отрасль.Именно этого президент США Джо Байден до последнего надеялся избежать, утверждает обозреватель, поскольку его администрация борется изо всех сил, чтобы страна не скатилась в рецессию, которую предрекали Штатам после рекордно высокой инфляции и проблем на рынке труда.В понедельник Байден выступил с заявлением о том, что все вкладчики Silicon Valley Bank и Signature Bank, который также перешел под контроль федеральных властей на прошлой неделе, получили компенсацию, а те, кто несет ответственность за крах, будут уволены.

https://ria.ru/20230312/svb-1857287726.html

https://ria.ru/20230312/bankrotstvo-1857380015.html

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сша, джо байден, банкротство silicon valley bank, в мире