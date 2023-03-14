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СМИ узнали о главном страхе Байдена - РИА Новости, 14.03.2023
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11:20 14.03.2023 (обновлено: 16:21 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/krakh-1857720093.html
СМИ узнали о главном страхе Байдена
СМИ узнали о главном страхе Байдена - РИА Новости, 14.03.2023
СМИ узнали о главном страхе Байдена
Банковская паника после краха Silicon Valley может дестабилизировать финансовую отрасль Соединенных Штатов, написал обозреватель Ник Рейнольдс в статье... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:20
2023-03-14T16:21
сша
джо байден
банкротство silicon valley bank
в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Банковская паника после краха Silicon Valley может дестабилизировать финансовую отрасль Соединенных Штатов, написал обозреватель Ник Рейнольдс в статье Newsweek."Это то, что не хочет видеть ни один глава государства", — посчитали опрошенные для материала эксперты.Филиалы Silicon Valley еще не успели начать работу, как рядом с ними уже начали собираться очереди клиентов, желающих снять или перевести свои деньги после краха банка и его передачи Федеральной корпорации страхования вкладов, сообщил автор материала.Как указали опрошенные эксперты, подобное явление называется "банковской паникой", когда держатели счетов в банке пытаются как можно быстрее забрать из него деньги, пока еще есть такая возможность. В результате такой "паники" может дестабилизироваться американская финансовая отрасль.Именно этого президент США Джо Байден до последнего надеялся избежать, утверждает обозреватель, поскольку его администрация борется изо всех сил, чтобы страна не скатилась в рецессию, которую предрекали Штатам после рекордно высокой инфляции и проблем на рынке труда.В понедельник Байден выступил с заявлением о том, что все вкладчики Silicon Valley Bank и Signature Bank, который также перешел под контроль федеральных властей на прошлой неделе, получили компенсацию, а те, кто несет ответственность за крах, будут уволены.
https://ria.ru/20230312/svb-1857287726.html
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сша, джо байден, банкротство silicon valley bank, в мире
США, Джо Байден, Банкротство Silicon Valley Bank, В мире
СМИ узнали о главном страхе Байдена

Newsweek: банковская паника после краха Silicon Valley может навредить экономике США

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Банковская паника после краха Silicon Valley может дестабилизировать финансовую отрасль Соединенных Штатов, написал обозреватель Ник Рейнольдс в статье Newsweek.
"Это то, что не хочет видеть ни один глава государства", — посчитали опрошенные для материала эксперты.
Полиция возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, Калифорния - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
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12 марта, 03:44
Филиалы Silicon Valley еще не успели начать работу, как рядом с ними уже начали собираться очереди клиентов, желающих снять или перевести свои деньги после краха банка и его передачи Федеральной корпорации страхования вкладов, сообщил автор материала.
Как указали опрошенные эксперты, подобное явление называется "банковской паникой", когда держатели счетов в банке пытаются как можно быстрее забрать из него деньги, пока еще есть такая возможность. В результате такой "паники" может дестабилизироваться американская финансовая отрасль.
Именно этого президент США Джо Байден до последнего надеялся избежать, утверждает обозреватель, поскольку его администрация борется изо всех сил, чтобы страна не скатилась в рецессию, которую предрекали Штатам после рекордно высокой инфляции и проблем на рынке труда.
В понедельник Байден выступил с заявлением о том, что все вкладчики Silicon Valley Bank и Signature Bank, который также перешел под контроль федеральных властей на прошлой неделе, получили компенсацию, а те, кто несет ответственность за крах, будут уволены.
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