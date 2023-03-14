https://ria.ru/20230314/kndr-1857675453.html
КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили СМИ
КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2023
КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили СМИ
КНДР запустила баллистическую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T01:52
2023-03-14T01:52
2023-03-14T02:45
в мире
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кндр (северная корея)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.Позднее агентство сообщило о еще одной запущенной северокорейской ракете. Отмечается, что обе баллистические ракеты - "малой дальности".
https://ria.ru/20230313/kndr-1857432588.html
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили СМИ
Рёнхап: КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности