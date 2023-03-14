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КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2023
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01:52 14.03.2023 (обновлено: 02:45 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/kndr-1857675453.html
КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили СМИ
КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2023
КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили СМИ
КНДР запустила баллистическую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T01:52
2023-03-14T02:45
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.Позднее агентство сообщило о еще одной запущенной северокорейской ракете. Отмечается, что обе баллистические ракеты - "малой дальности".
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южная корея
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили СМИ

Рёнхап: КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
«
"Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении агентства.
Позднее агентство сообщило о еще одной запущенной северокорейской ракете. Отмечается, что обе баллистические ракеты - "малой дальности".
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