https://ria.ru/20230314/kndr-1857675453.html

КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили СМИ

КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.03.2023

КНДР запустила две баллистические ракеты, сообщили СМИ

КНДР запустила баллистическую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T01:52

2023-03-14T01:52

2023-03-14T02:45

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.Позднее агентство сообщило о еще одной запущенной северокорейской ракете. Отмечается, что обе баллистические ракеты - "малой дальности".

https://ria.ru/20230313/kndr-1857432588.html

южная корея

кндр (северная корея)

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2023

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в мире, южная корея, кндр (северная корея)