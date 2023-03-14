https://ria.ru/20230314/kiev-1857723685.html

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2023

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:27

2023-03-14T11:27

2023-03-14T11:28

специальная военная операция на украине

в мире

киев

киевская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в 11.04 мск. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230314/ukraina-1857697145.html

https://ria.ru/20230314/trevoga-1857697869.html

киев

киевская область

украина

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Дарья Буймова

в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф