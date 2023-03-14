https://ria.ru/20230314/kiev-1857723685.html
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2023
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:27
2023-03-14T11:27
2023-03-14T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_0:282:3071:2009_1920x0_80_0_0_85f6527e3a801b731ab162e2bd809659.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги начал звучать в 11.04 мск. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230314/ukraina-1857697145.html
https://ria.ru/20230314/trevoga-1857697869.html
киев
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849739626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cad583f7606ec8bde50d8a4034d448c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и Киевской области