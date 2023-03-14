https://ria.ru/20230314/khubezov-1857817791.html

Дмитрий Хубезов: акцент – на современные медицинские технологии

Дмитрий Хубезов: акцент – на современные медицинские технологии - РИА Новости, 14.03.2023

Дмитрий Хубезов: акцент – на современные медицинские технологии

О необходимости перехода в новых регионах страны от системы оказания экстренной помощи к плановой заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по охране РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:18

2023-03-14T16:18

2023-03-14T16:18

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857812768_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_650341484eb2c14df42e0e50f9526755.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. О необходимости перехода в новых регионах страны от системы оказания экстренной помощи к плановой заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов на мероприятиив пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня"."Детская диспансеризация во многих новых регионах уже завершена, где не завершена — идет полным ходом", — сообщил парламентарий.Дмитрий Хубезов заострил внимание на важности умения оказывать первую помощь и подчеркнул, что особый акцент должен быть сделан на современные технологии: "Сейчас мы вместе с правительством пришли к тому, что первая помощь должна быть единой, комплексной, с использованием препаратов и медизделий".Анализируя проблему оказания медицинской помощи в зоне СВО, депутат отметил: "Понятно, что никто не будет восстанавливать больницу, которая в нескольких километрах от линии соприкосновения находится. Просто при малейшем скоплении людей, как мы видим, противник бьет как раз по медицинским объектам".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество