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Дмитрий Хубезов: акцент – на современные медицинские технологии - РИА Новости, 14.03.2023
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16:18 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/khubezov-1857817791.html
Дмитрий Хубезов: акцент – на современные медицинские технологии
Дмитрий Хубезов: акцент – на современные медицинские технологии - РИА Новости, 14.03.2023
Дмитрий Хубезов: акцент – на современные медицинские технологии
О необходимости перехода в новых регионах страны от системы оказания экстренной помощи к плановой заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по охране РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:18
2023-03-14T16:18
общество
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. О необходимости перехода в новых регионах страны от системы оказания экстренной помощи к плановой заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов на мероприятиив пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня"."Детская диспансеризация во многих новых регионах уже завершена, где не завершена — идет полным ходом", — сообщил парламентарий.Дмитрий Хубезов заострил внимание на важности умения оказывать первую помощь и подчеркнул, что особый акцент должен быть сделан на современные технологии: "Сейчас мы вместе с правительством пришли к тому, что первая помощь должна быть единой, комплексной, с использованием препаратов и медизделий".Анализируя проблему оказания медицинской помощи в зоне СВО, депутат отметил: "Понятно, что никто не будет восстанавливать больницу, которая в нескольких километрах от линии соприкосновения находится. Просто при малейшем скоплении людей, как мы видим, противник бьет как раз по медицинским объектам".
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общество
Общество

Дмитрий Хубезов: акцент – на современные медицинские технологии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДмитрий Хубезов
Дмитрий Хубезов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. О необходимости перехода в новых регионах страны от системы оказания экстренной помощи к плановой заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов на мероприятиив пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Детская диспансеризация во многих новых регионах уже завершена, где не завершена — идет полным ходом", — сообщил парламентарий.
Дмитрий Хубезов заострил внимание на важности умения оказывать первую помощь и подчеркнул, что особый акцент должен быть сделан на современные технологии: "Сейчас мы вместе с правительством пришли к тому, что первая помощь должна быть единой, комплексной, с использованием препаратов и медизделий".
Анализируя проблему оказания медицинской помощи в зоне СВО, депутат отметил: "Понятно, что никто не будет восстанавливать больницу, которая в нескольких километрах от линии соприкосновения находится. Просто при малейшем скоплении людей, как мы видим, противник бьет как раз по медицинским объектам".
 
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