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Власти Новой Каховки обвинили Киев в попытках уничтожить город - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/kakhovka-1857691624.html
Власти Новой Каховки обвинили Киев в попытках уничтожить город
Власти Новой Каховки обвинили Киев в попытках уничтожить город - РИА Новости, 14.03.2023
Власти Новой Каховки обвинили Киев в попытках уничтожить город
Украинские власти пытаются уничтожить Новую Каховку в Херсонской области, отдавая приказы военным систематически обстреливать город, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:27
2023-03-14T08:27
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Украинские власти пытаются уничтожить Новую Каховку в Херсонской области, отдавая приказы военным систематически обстреливать город, заявил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Обстрелы идут практически каждый день. Бьют по жилым домам, по центру города. Они пытаются уничтожить город и проживающих в нем людей. Хотят, чтобы город прекратил существовать", - сказал Леонтьев. При этом, по его словам, несмотря на обстрелы, "в городе работают все службы, обеспечиваются все социальные выплаты". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230312/obstrel-1857305955.html
https://ria.ru/20230306/kakhovka-1856054345.html
херсонская область
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происшествия, херсонская область , новая каховка, россия, владимир леонтьев (новая каховка)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Власти Новой Каховки обвинили Киев в попытках уничтожить город

Глава Новокаховского городского округа Леонтьев обвинил Киев в попытках уничтожить город

© Фото : Администрация Новой Каховки/TelegramПоследствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Администрация Новой Каховки/Telegram
Последствия обстрела со стороны Украины мирного населения и жилых домов Новой Каховки. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Украинские власти пытаются уничтожить Новую Каховку в Херсонской области, отдавая приказы военным систематически обстреливать город, заявил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Обстрелы идут практически каждый день. Бьют по жилым домам, по центру города. Они пытаются уничтожить город и проживающих в нем людей. Хотят, чтобы город прекратил существовать", - сказал Леонтьев.
Последствия обстрела микрорайона Сокол в городе Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Украинские войска обстреляли микрорайон Новой Каховки
12 марта, 09:50
При этом, по его словам, несмотря на обстрелы, "в городе работают все службы, обеспечиваются все социальные выплаты".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В Новой Каховке при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
6 марта, 09:06
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаРоссияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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