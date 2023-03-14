https://ria.ru/20230314/kakhovka-1857691624.html
Власти Новой Каховки обвинили Киев в попытках уничтожить город
Власти Новой Каховки обвинили Киев в попытках уничтожить город - РИА Новости, 14.03.2023
Власти Новой Каховки обвинили Киев в попытках уничтожить город
Украинские власти пытаются уничтожить Новую Каховку в Херсонской области, отдавая приказы военным систематически обстреливать город, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:27
2023-03-14T08:27
2023-03-14T08:27
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Украинские власти пытаются уничтожить Новую Каховку в Херсонской области, отдавая приказы военным систематически обстреливать город, заявил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Обстрелы идут практически каждый день. Бьют по жилым домам, по центру города. Они пытаются уничтожить город и проживающих в нем людей. Хотят, чтобы город прекратил существовать", - сказал Леонтьев. При этом, по его словам, несмотря на обстрелы, "в городе работают все службы, обеспечиваются все социальные выплаты". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230312/obstrel-1857305955.html
https://ria.ru/20230306/kakhovka-1856054345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, херсонская область , новая каховка, россия, владимир леонтьев (новая каховка)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
Власти Новой Каховки обвинили Киев в попытках уничтожить город
Глава Новокаховского городского округа Леонтьев обвинил Киев в попытках уничтожить город
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Украинские власти пытаются уничтожить Новую Каховку в Херсонской области, отдавая приказы военным систематически обстреливать город, заявил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Обстрелы идут практически каждый день. Бьют по жилым домам, по центру города. Они пытаются уничтожить город и проживающих в нем людей. Хотят, чтобы город прекратил существовать", - сказал Леонтьев.
Украинские войска обстреляли микрорайон Новой Каховки
При этом, по его словам, несмотря на обстрелы, "в городе работают все службы, обеспечиваются все социальные выплаты".
Херсонская область стала субъектом РФ
по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра
, включая Херсон
, остается под Украиной
.
В Новой Каховке при обстреле со стороны ВСУ погиб человек