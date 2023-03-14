https://ria.ru/20230314/kakhovka-1857691624.html

Власти Новой Каховки обвинили Киев в попытках уничтожить город

Власти Новой Каховки обвинили Киев в попытках уничтожить город - РИА Новости, 14.03.2023

Власти Новой Каховки обвинили Киев в попытках уничтожить город

Украинские власти пытаются уничтожить Новую Каховку в Херсонской области, отдавая приказы военным систематически обстреливать город, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:27

2023-03-14T08:27

2023-03-14T08:27

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

россия

владимир леонтьев (новая каховка)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Украинские власти пытаются уничтожить Новую Каховку в Херсонской области, отдавая приказы военным систематически обстреливать город, заявил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "Обстрелы идут практически каждый день. Бьют по жилым домам, по центру города. Они пытаются уничтожить город и проживающих в нем людей. Хотят, чтобы город прекратил существовать", - сказал Леонтьев. При этом, по его словам, несмотря на обстрелы, "в городе работают все службы, обеспечиваются все социальные выплаты". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230312/obstrel-1857305955.html

https://ria.ru/20230306/kakhovka-1856054345.html

херсонская область

новая каховка

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсонская область , новая каховка, россия, владимир леонтьев (новая каховка)