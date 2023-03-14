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На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом - РИА Новости, 14.03.2023
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15:50 14.03.2023 (обновлено: 16:32 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/izotop-1857807903.html
На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом
На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом - РИА Новости, 14.03.2023
На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом
Труба, содержащая радиоактивный цезий-137, очень опасный изотоп, пропала на объекте компании National Power Plant 5A в тайском городе Прачинбури, сообщает... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:50
2023-03-14T16:32
в мире
таиланд
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Труба, содержащая радиоактивный цезий-137, очень опасный изотоп, пропала на объекте компании National Power Plant 5A в тайском городе Прачинбури, сообщает местная газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.По его данным, сотрудники тайского бюро атомной энергии осмотрели электростанцию, но не обнаружили ни одного нового радиоактивного следа. Полиция также проверила магазины, которые покупают и продают металлолом, но ничего не нашла.Сообщается, что компания National Power Plant предложила вознаграждение в размере 50 тысяч бат (около 1500 долларов) за информацию, которая поможет обнаружить трубу с цезием-137.Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, в инспекционно-досмотровых комплексах, в измерительной технике, для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей.Вместе с тем, радиоактивный цезий является одним из основных так называемых дозообразующих радионуклидов продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека.Наиболее известной радиационной аварией, связанной с цезием-137, стал инцидент в бразильском городе Гояния в сентябре 1987 года. Тогда воры украли неохранявшийся медицинский источник с цезием-137 и разобрали его. Последовало загрязнение окружающей среды, одним из результатов которого стало внешнее и внутреннее облучение около 250 человек. Четверо из них умерли, несколько получили хроническую лучевую болезнь.
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в мире, таиланд
В мире, Таиланд
На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом

На электростанции в Таиланде пропала труба, содержащая радиоактивный цезий-137

© Фото опубликовано изданием Bangkok PostТруба, содержащая радиоактивный цезий-137, на электростанции в тайском городе Прачинбури
Труба, содержащая радиоактивный цезий-137, на электростанции в тайском городе Прачинбури
© Фото опубликовано изданием Bangkok Post
Труба, содержащая радиоактивный цезий-137, на электростанции в тайском городе Прачинбури. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Труба, содержащая радиоактивный цезий-137, очень опасный изотоп, пропала на объекте компании National Power Plant 5A в тайском городе Прачинбури, сообщает местная газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.
«
"Труба с цезием-137, которая находилась в баке башни паровой электростанции, неожиданно пропала. Цезий-137 крайне опасен для людей, которые прикасались к нему или подвергались его воздействию", - приводит издание слова полковника местной полиции Монгкола Тхопао.
По его данным, сотрудники тайского бюро атомной энергии осмотрели электростанцию, но не обнаружили ни одного нового радиоактивного следа. Полиция также проверила магазины, которые покупают и продают металлолом, но ничего не нашла.
Сообщается, что компания National Power Plant предложила вознаграждение в размере 50 тысяч бат (около 1500 долларов) за информацию, которая поможет обнаружить трубу с цезием-137.
Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, в инспекционно-досмотровых комплексах, в измерительной технике, для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей.
Вместе с тем, радиоактивный цезий является одним из основных так называемых дозообразующих радионуклидов продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека.
Наиболее известной радиационной аварией, связанной с цезием-137, стал инцидент в бразильском городе Гояния в сентябре 1987 года. Тогда воры украли неохранявшийся медицинский источник с цезием-137 и разобрали его. Последовало загрязнение окружающей среды, одним из результатов которого стало внешнее и внутреннее облучение около 250 человек. Четверо из них умерли, несколько получили хроническую лучевую болезнь.
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1 марта, 09:21
 
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