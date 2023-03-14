https://ria.ru/20230314/izotop-1857807903.html

На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом

На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом - РИА Новости, 14.03.2023

На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом

Труба, содержащая радиоактивный цезий-137, очень опасный изотоп, пропала на объекте компании National Power Plant 5A в тайском городе Прачинбури, сообщает... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:50

2023-03-14T15:50

2023-03-14T16:32

в мире

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857811830_0:52:790:496_1920x0_80_0_0_5a91a204f6ca5ac7d9ca3401bd0d04ef.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Труба, содержащая радиоактивный цезий-137, очень опасный изотоп, пропала на объекте компании National Power Plant 5A в тайском городе Прачинбури, сообщает местная газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.По его данным, сотрудники тайского бюро атомной энергии осмотрели электростанцию, но не обнаружили ни одного нового радиоактивного следа. Полиция также проверила магазины, которые покупают и продают металлолом, но ничего не нашла.Сообщается, что компания National Power Plant предложила вознаграждение в размере 50 тысяч бат (около 1500 долларов) за информацию, которая поможет обнаружить трубу с цезием-137.Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, в инспекционно-досмотровых комплексах, в измерительной технике, для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей.Вместе с тем, радиоактивный цезий является одним из основных так называемых дозообразующих радионуклидов продуктов деления урана и плутония. Представляет большую опасность при попадании в организм человека.Наиболее известной радиационной аварией, связанной с цезием-137, стал инцидент в бразильском городе Гояния в сентябре 1987 года. Тогда воры украли неохранявшийся медицинский источник с цезием-137 и разобрали его. Последовало загрязнение окружающей среды, одним из результатов которого стало внешнее и внутреннее облучение около 250 человек. Четверо из них умерли, несколько получили хроническую лучевую болезнь.

https://ria.ru/20230301/porty-1855024930.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд