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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об упрощении госзакупок - РИА Новости, 14.03.2023
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17:56 14.03.2023 (обновлено: 18:22 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/goszakupki-1857854311.html
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об упрощении госзакупок
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об упрощении госзакупок - РИА Новости, 14.03.2023
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об упрощении госзакупок
Сенаторы внесли в Госдуму поправки в закон о контрактной системе, документ упрощает процедуру госзакупок, предусматривает повышение ценового порога,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:56
2023-03-14T18:22
политика
госдума рф
экономика
николай журавлев
совет федерации рф
валентина матвиенко
андрей турчак
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму поправки в закон о контрактной системе, документ упрощает процедуру госзакупок, предусматривает повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с трех миллионов до десяти миллионов рублей, а также снятие ограничения на объем таких закупок, сообщил журналистам вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.По словам сенатора, законопроект подготовлен в целях "совершенствования осуществления закупок и заключения государственных и муниципальных контрактов, в том числе на выполнение строительных работ, а также в целях упрощения, повышения эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, исключения излишних временных затрат заказчиков при осуществления закупок".В частности, по его словам, документ предусматривает повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с трех миллионов до десяти миллионов рублей, а также снятие ограничения на объем таких закупок."Такое изменение направлено на сокращение сроков закупочных процедур, поскольку данный способ закупок проводится в наиболее короткий срок и позволяет оперативно удовлетворить потребность заказчика в товаре, работе, услуге", - отметил сенатор.Законопроектом предусматривается и повышение ценового порога, допускающего проведение малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок, с трех миллионов до пяти миллионов рублей, добавил Журавлев. По его словам, эта мера также направлена на сокращение сроков закупок и повышение оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет использования более простых закупочных процедур.Кроме того, "документом устанавливается возможность проведения строительных закупок "под ключ" в срок до 1 января 2025 года, что позволяет более оперативно и эффективно осуществлять строительство различных объектов с полным циклом от момента проектирования объекта до этапа его оснащения всем необходимым для его эксплуатации оборудованием", пояснил он.По словам законодателя, заказчики также наделяются полномочиями заключать контракт с участником закупки, которому присвоен второй номер по итогам проведения конкурентной закупки, в случае расторжения контракта с победителем конкурса в связи с возникновением независящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, без условия принятия решения о внесении победителя закупки в реестр недобросовестных поставщиков.По словам Журавлева, чтобы снизить временные затраты заказчиков на процесс закупки товара, работы, услуги, законопроект предполагает сокращение сроков согласования заключения контракта с единственным поставщиком. "Заказчики смогут устанавливать разные размеры аванса в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта", - сказал он.В законопроекте предусмотрено и право заказчиков осуществлять закупки с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать возможные эквиваленты в отдельных случаях, обусловленных особенностями таких закупок.Изменения были инициированы спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Среди авторов документа – вице-спикеры СФ Андрей Турчак, Андрей Яцкин, Николай Журавлев, Галина Карелова, сенаторы Анатолий Артамонов, Андрей Кутепов, Андрей Клишас, Сергей Рябухин.
https://ria.ru/20230201/goszakupki-1849041057.html
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политика, госдума рф, экономика, николай журавлев, совет федерации рф, валентина матвиенко, андрей турчак
Политика, Госдума РФ, Экономика, Николай Журавлев, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Андрей Турчак
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об упрощении госзакупок

Вице-спикер СФ Журавлев: сенаторы внесли в Госдуму законопроект об упрощении госзакупок

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму поправки в закон о контрактной системе, документ упрощает процедуру госзакупок, предусматривает повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с трех миллионов до десяти миллионов рублей, а также снятие ограничения на объем таких закупок, сообщил журналистам вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
По словам сенатора, законопроект подготовлен в целях "совершенствования осуществления закупок и заключения государственных и муниципальных контрактов, в том числе на выполнение строительных работ, а также в целях упрощения, повышения эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, исключения излишних временных затрат заказчиков при осуществления закупок".
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В частности, по его словам, документ предусматривает повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с трех миллионов до десяти миллионов рублей, а также снятие ограничения на объем таких закупок.
"Такое изменение направлено на сокращение сроков закупочных процедур, поскольку данный способ закупок проводится в наиболее короткий срок и позволяет оперативно удовлетворить потребность заказчика в товаре, работе, услуге", - отметил сенатор.
Законопроектом предусматривается и повышение ценового порога, допускающего проведение малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок, с трех миллионов до пяти миллионов рублей, добавил Журавлев. По его словам, эта мера также направлена на сокращение сроков закупок и повышение оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет использования более простых закупочных процедур.
Кроме того, "документом устанавливается возможность проведения строительных закупок "под ключ" в срок до 1 января 2025 года, что позволяет более оперативно и эффективно осуществлять строительство различных объектов с полным циклом от момента проектирования объекта до этапа его оснащения всем необходимым для его эксплуатации оборудованием", пояснил он.
По словам законодателя, заказчики также наделяются полномочиями заключать контракт с участником закупки, которому присвоен второй номер по итогам проведения конкурентной закупки, в случае расторжения контракта с победителем конкурса в связи с возникновением независящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, без условия принятия решения о внесении победителя закупки в реестр недобросовестных поставщиков.
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По словам Журавлева, чтобы снизить временные затраты заказчиков на процесс закупки товара, работы, услуги, законопроект предполагает сокращение сроков согласования заключения контракта с единственным поставщиком. "Заказчики смогут устанавливать разные размеры аванса в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта", - сказал он.
В законопроекте предусмотрено и право заказчиков осуществлять закупки с указанием конкретного товарного знака без обязанности учитывать возможные эквиваленты в отдельных случаях, обусловленных особенностями таких закупок.
Изменения были инициированы спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Среди авторов документа – вице-спикеры СФ Андрей Турчак, Андрей Яцкин, Николай Журавлев, Галина Карелова, сенаторы Анатолий Артамонов, Андрей Кутепов, Андрей Клишас, Сергей Рябухин.
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