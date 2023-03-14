https://ria.ru/20230314/energiya-1857838426.html
Еврокомиссия обвинила Россию в энергетическом кризисе 2022 года
Еврокомиссия обвинила Россию в энергетическом кризисе 2022 года - РИА Новости, 14.03.2023
Еврокомиссия обвинила Россию в энергетическом кризисе 2022 года
В Европейской комиссии обвинили Россию в высоких и неустойчивых ценах на энергию в ЕС в 2022 году, несмотря на то, что Москва неоднократно выражала готовность... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:06
2023-03-14T17:06
2023-03-14T17:17
экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
цены
природный газ
энергетический кризис
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости. В Европейской комиссии обвинили Россию в высоких и неустойчивых ценах на энергию в ЕС в 2022 году, несмотря на то, что Москва неоднократно выражала готовность действовать в рамках своих контрактных обязательств по поставке энергоносителей, в то же время в ЕС был взят курс на отказ от российских нефти и газа, страны Запада ввели ряд санкций в отношении российских энергоносителей. ЕК во вторник представила свои предложения по реформе структуры рынка электроэнергии в ЕС. "Высокие и неустойчивые цены, подобные тем, которые наблюдались в 2022 году, вызванные энергетической войной России против ЕС, ложатся чрезмерным бременем на потребителей", - констатируется в распространенном заявлении ЕК. В документе указывается, что предложенная ЕК реформа, "позволит потребителям и поставщикам получить выгоду от большей стабильности цен на основе технологий возобновляемой и неископаемой энергии". Предложенная Еврокомиссией реформа, прежде, чем вступит в силу, должна пройти обсуждение и утверждение в Европарламенте и в Совете Евросоюза. После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на РФ. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Во многих странах региона рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство.
https://ria.ru/20230314/gaz-1857833122.html
https://ria.ru/20230314/raskhody-1857682726.html
https://ria.ru/20230312/gaz-1857298732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, цены, природный газ, энергетический кризис
Экономика, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Цены, Природный газ, Энергетический кризис
Еврокомиссия обвинила Россию в энергетическом кризисе 2022 года
Еврокомиссия обвинила Россию в высоких и неустойчивых ценах на энергию в ЕС в 2022 году
БРЮССЕЛЬ, 14 мар – РИА Новости.
В Европейской комиссии обвинили
Россию в высоких и неустойчивых ценах на энергию в ЕС в 2022 году, несмотря на то, что Москва неоднократно выражала готовность действовать в рамках своих контрактных обязательств по поставке энергоносителей, в то же время в ЕС был взят курс на отказ от российских нефти и газа, страны Запада ввели ряд санкций в отношении российских энергоносителей.
ЕК во вторник представила свои предложения по реформе структуры рынка электроэнергии в ЕС.
Цены на газ в Европе опустились ниже 500 долларов за тысячу кубов
"Высокие и неустойчивые цены, подобные тем, которые наблюдались в 2022 году, вызванные энергетической войной России против ЕС, ложатся чрезмерным бременем на потребителей", - констатируется в распространенном заявлении ЕК.
В документе указывается, что предложенная ЕК реформа, "позволит потребителям и поставщикам получить выгоду от большей стабильности цен на основе технологий возобновляемой и неископаемой энергии".
Предложенная Еврокомиссией реформа, прежде, чем вступит в силу, должна пройти обсуждение и утверждение в Европарламенте
и в Совете Евросоюза
.
После начала российской военной операции на Украине
Запад усилил санкционное давление на РФ. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. Во многих странах региона рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Расходы Евросоюза на покупку газа в 2022 году подскочили втрое
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия
и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство.
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