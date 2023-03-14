https://ria.ru/20230314/ekologiya-1857904211.html
Путин потребовал улучшить экологическую ситуацию на Дальнем Востоке
Путин потребовал улучшить экологическую ситуацию на Дальнем Востоке - РИА Новости, 14.03.2023
Путин потребовал улучшить экологическую ситуацию на Дальнем Востоке
Необходимо добиться кардинального улучшения экологической ситуации в городах Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:15
2023-03-14T21:15
2023-03-14T23:20
дальний восток
улан-удэ
россия
владимир путин
экология
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Необходимо добиться кардинального улучшения экологической ситуации в городах Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно, это вещь чрезвычайно важная, добиться кардинального улучшения экологической ситуации в тех городах, о которых мы сегодня говорили - это и Улан-Удэ, и Чита. Мы упоминали как источник проект "Чистый воздух", говорили о его возможном продлении до 2030 года, нужно это окончательно доработать и принять соответствующее решение", - сказал Путин на совещании по развитию дальневосточных городов. Также он отметил, что необходимо принять окончательное решение и о привлечение грантов для системы теплоснабжения Улан-Удэ.
https://ria.ru/20230314/vozdukh-1857836244.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, улан-удэ, россия, владимир путин, экология
Дальний Восток, Улан-Удэ, Россия, Владимир Путин, Экология
Путин потребовал улучшить экологическую ситуацию на Дальнем Востоке
Путин призвал добиться кардинального улучшения экологической ситуации на Дальнем Востоке