https://ria.ru/20230314/ekologiya-1857904211.html

Путин потребовал улучшить экологическую ситуацию на Дальнем Востоке

Путин потребовал улучшить экологическую ситуацию на Дальнем Востоке - РИА Новости, 14.03.2023

Путин потребовал улучшить экологическую ситуацию на Дальнем Востоке

Необходимо добиться кардинального улучшения экологической ситуации в городах Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T21:15

2023-03-14T21:15

2023-03-14T23:20

дальний восток

улан-удэ

россия

владимир путин

экология

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Необходимо добиться кардинального улучшения экологической ситуации в городах Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно, это вещь чрезвычайно важная, добиться кардинального улучшения экологической ситуации в тех городах, о которых мы сегодня говорили - это и Улан-Удэ, и Чита. Мы упоминали как источник проект "Чистый воздух", говорили о его возможном продлении до 2030 года, нужно это окончательно доработать и принять соответствующее решение", - сказал Путин на совещании по развитию дальневосточных городов. Также он отметил, что необходимо принять окончательное решение и о привлечение грантов для системы теплоснабжения Улан-Удэ.

https://ria.ru/20230314/vozdukh-1857836244.html

дальний восток

улан-удэ

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дальний восток, улан-удэ, россия, владимир путин, экология